TPO - Mặc dù đã có quyết định dừng hoạt động, tháo dỡ các lò than tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) từ tháng 6/2016, nhưng đến nay các lò than vẫn hoạt động gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương.

Hình ảnh lò đốt than gần trường học hoạt động trong ngày 15/3/2017.

Cụ thể, tại văn bản của UBND huyện Thường Xuân gửi chủ tịch UBND xã Lương Sơn ghi rõ: Qua kiểm tra cho thấy hộ gia đình bà Hoàng Thị Nghĩa tại thôn Minh Quang, xã Lương Sơn có 5 lò than đang hoạt động. Các lò than có hình trụ, đường kính khoảng 4 mét, chiều cao 3 mét; mỗi lò hoạt động có 1 ống khói đường kính khoảng 90 cm, chiều cao khoảng 16 mét, có khói thoát ra màu trắng; trong khu vực đốt than có 10 tấn củi…

Để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về xây dựng, UBND huyện Thường Xuân yêu cầu UBND xã Lương Sơn chỉ đạo gia đình bà Hoàng Thị Nghĩa dừng hoạt động đốt than và tháo dỡ lò đốt than tại vị trí đất nêu trên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, lập biên bản và xử lý nghiêm nếu gia đình bà Nghĩa tiếp tục tái phạm xây dựng, hoạt động đốt than, vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, sản xuất kinh doanh tại vị trí nêu trên. Việc này phải thực hiện trước ngày 30/6.

Việc này đã không được thực hiện theo đúng thời gian mà UBND huyện Thường Xuân chỉ đạo. Ngày 16/8, UBND xã Lương Sơn có thông báo về việc bà Hoàng Thị Nghĩa phải dừng ngay hoạt động đốt than và tháo dỡ lò đốt than từ ngày 24/8/2016 đến hết ngày 15/9/2016. Nếu bà Nghĩa không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến ngày 15/3/2017, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, các lò than của gia đình bà Nghĩa vẫn hoạt động bình thường. Lò than của gia đình bà Nghĩa cách Nhà văn hóa thôn Minh Quang hơn 10 mét, cách trường tiểu học, mầm non của xã Lương Sơn khoảng 70 mét… Lò than trên vẫn hoạt động 24/24h hàng ngày sau khi có chỉ đạo dừng, tháo dỡ của huyện, xã.

Theo bà L.T.N, thôn Minh Quang cho biết: Lò than này hoạt động đã hơn 4 năm nay. Từ khi lò than này hoạt động làm cho người dân sinh sống xung quanh, học sinh, giáo viên ngột ngạt mùi, khói bởi các lò than dùng than tổ ong đốt củi lấy than hoạt động liên tục hàng ngày.

Ngoài các lò đốt than của bà Nghĩa ra, ngay trên địa bàn thôn Minh Quang còn có 3 hộ gia đình khác cũng diễn ra việc đốt than.