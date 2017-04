TP - Số liệu mới từ Bệnh viện 115 Nghệ An, đến chiều tối ngày 1/4, bệnh viện này đã tiếp nhận lên đến 50 công nhân của Công ty TNHH BSE thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện 115 Nghệ An huy động toàn bộ lực lượng cấp cứu các công nhân bị ngộ độc. Ngay buổi chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh này đã có mặt tại Công ty TNHH BSE thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để lấy mẫu thức ăn, điều tra nguyên nhân ngộ độc. Trước đó, khoảng 15h ngày 1/4, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận và điều tới 10 xe cứu thương để tới địa điểm khẩn trương cứu chữa cho hàng chục công nhân của Công ty TNHH BSE thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm nghi bị ngộ độc thực phẩm sau giờ ăn trưa. Các công nhân nhập viện đều có chung triệu chứng chóng mặt, mệt mỏi, nôn mửa, đau đầu và một số người đau bụng.