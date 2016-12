TP - Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.

Theo đó có 6 đoàn kiểm tra từ trung ương đến địa phương từ nay đến hết ngày 25/3/2017. Đoàn có sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố.