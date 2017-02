TPO - Bước đầu cơ quan chức năng xác định 7 người tử vong tại bản Tả Chải (Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu), có thể do sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép.

Chiều 15/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu được lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Theo đó, báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu ngày 15/2 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, 3 mẫu rượu do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng methanol là 970 mg/l cồn 1000, 556.000 mg/l cồn 1000 và 475.000 mg/l cồn 1000.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm Đồ uống có cồn (QCVN 6-3:2010/BYT) và Tiêu chuẩn quốc gia về Rượu trắng (TCVN 7043:2013), hàm lượng methanol trong rượu không lớn hơn 100 mg/l cồn 1000.

Như vậy, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng methanol của 3 mẫu rượu này vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Do vậy, bước đầu xác định nguyên nhân gây tử vong có thể do sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép.

Như đã đưa tin, ngày 10/2 gia đình ông Phu Vần Lèng (SN 1957, dân tộc Hà Nhì ở bản Tả Chải) tổ chức ăn cơm uống rượu. Đến tối cùng ngày, ông Lèng có triệu chứng đau đầu buồn nôn và tử vong lúc 22h.

Sau khi ông Lèng chết, gia đình tổ chức hậu sự. Nhân dân trong bản đến ăn cơm, uống rượu trong các ngày 11, 12, 13/2 theo phong tục. Đến ngày 13/2 xảy ra hiện tượng hàng loạt người đau bụng, buồn nôn.

Dù được đưa đi trung tâm y tế cấp cứu, tuy nhiên 6 người không qua khỏi.