TP - Theo BHXH Việt Nam, qua công tác kiểm tra, giám định, đã phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Thậm chí, có những trường hợp đi khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong tháng chỉ để “lấy” thuốc mà không vì mục đích điều trị của bản thân.

Người dân chờ làm thủ tục thanh toán viện phí và BHYT.

Muôn “chiêu” trục lợi

Qua công tác kiểm tra, giám định, BHXH Việt Nam đã phát hiện nhiều cơ sở KCB có tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Các “chiêu” thường được các cơ sở KCB áp dụng như: Đưa ra các hình thức khuyến mại không phù hợp để thu hút người bệnh; chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, thuốc quá mức cần thiết để tăng thu; kê thêm nhiều chẩn đoán để hợp lý hóa các chỉ định (có nhiều trường hợp được kê đến 10, 15 chẩn đoán); tăng cường đưa người bệnh chỉ cần điều trị ngoại trú vào điều trị nội trú để tăng thu tiền giường bệnh (một số cơ sở có tỷ lệ vào điều trị nội trú cao hơn mức trung bình 1,5 đến 2 lần); sử dụng các bác sỹ chưa đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề, đăng ký hành nghề để cung cấp dịch vụ y tế.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước mới đây cũng chỉ ra tình trạng liên kết, liên doanh lắp đặt máy móc, trang thiết bị tại cơ sở KCB theo hình thức xã hội hóa phát sinh nhiều bất cập. Đặc biệt là tình trạng cho mượn máy để cung cấp hóa chất xét nghiệm. Một số nơi đã lợi dụng việc chưa có các quy định về cho thuê, mượn, đặt máy, khi xây dựng đề án, ký kết hợp đồng có những điều khoản ràng buộc về số lượt dịch vụ, số lượng hóa chất, vật tư sử dụng hàng tháng. Để nhanh thu hồi vốn hoặc đáp ứng điều kiện sử dụng hóa chất của các công ty đặt máy, cơ sở KCB đã chỉ định rộng rãi, quá mức cần thiết các dịch vụ kỹ thuật, làm gia tăng chi phí phải chi trả từ Quỹ BHYT và của người dân. Một số cơ sở KCB có máy do ngân sách đầu tư, nhưng lại chủ yếu thực hiện trên máy xã hội hóa và người bệnh phải trả thêm tiền chênh lệch giữa giá do cơ sở KCB xây dựng và giá viện phí do Nhà nước quy định.

Ông Phạm Lương Sơn cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương đã tăng cường công tác giám định, kiểm tra, từ chối thanh toán các chi phí sai quy định hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Theo ông Sơn, để phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT, ngoài cơ quan BHXH, cần có sự vào cuộc của Chính quyền, ngành y tế, người dân.

Áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm ngăn chặn trục lợi Quỹ BHYT. Theo đó, đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp việc thanh toán chi phí KCB tại các địa phương; phối hợp với Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam triển khai đánh giá công tác KCB tại địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 7200/VPCP-KGVX. Báo cáo kết quả sẽ được BHXH Việt Nam công bố trong thời gian tới.

“Việc giám định BHYT điện tử là bước đột phá, có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi căn bản phương pháp giám định, quản lý chi trả chi phí KCB BHYT... Quan trọng hơn là đảm bảo tính chính xác trong công tác giám định, minh bạch trong thanh toán BHYT, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và ngăn ngừa tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT”.

Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Cùng đó, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố tập trung kiểm soát chi phí; đánh giá nguyên nhân và các yếu tố tác động đến việc gia tăng chi phí KCB BHYT. Đặc biệt, tại các cơ sở y tế có chi phí tăng cao, bất thường. Chủ động tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám định tại các cơ sở khám chữa bệnh; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật, thuốc cung cấp và thanh toán sai quy định. Ngoài ra, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế để tổ chức tốt việc đấu thầu, đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế điều trị hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ BHYT.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cũng cho biết, từ cuối tháng 6/2016, BHXH Việt Nam đã chính thức vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT, kết nối với trên 99% cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc. Việc giám định BHYT điện tử là bước đột phá, có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi căn bản phương pháp giám định, quản lý chi trả chi phí KCB BHYT. Với khối lượng công việc “khổng lồ” gần 150 triệu hồ sơ, bệnh án phải giám định mỗi năm, trên 22.000 loại thuốc, 18.000 dịch vụ kỹ thuật y tế, Hệ thống thông tin giám định BHYT vừa giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời chế độ cho người dân tham gia BHYT vừa giảm áp lực đối với cơ quan BHXH. Quan trọng hơn là đảm bảo tính chính xác trong công tác giám định, minh bạch trong thanh toán BHYT.

Thời gian qua, nhờ Hệ thống thông tin giám định BHYT, đã phát hiện những trường hợp đi khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong tháng chỉ để “lấy” thuốc mà không vì mục đích điều trị của bản thân (có trường hợp trong 7 tháng đi khám hơn 300 lần - PV).

Hiện, BHXH Việt Nam đang xây dựng, cập nhật các quy tắc giám định theo quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế để Hệ thống thông tin giám định BHYT phát hiện các trường hợp người cung cấp dịch vụ không đủ điều kiện; chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc không phù hợp, quá mức cần thiết; thống kê thanh toán sai quy định; đồng thời kiểm soát giá thuốc, vật tư y tế; xác định các cơ sở y tế có gia tăng chi phí bất thường, dịch vụ gia tăng bất thường để kịp thời kiểm tra, ngăn ngừa lạm dụng trục lợi BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đang phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính để rà soát các dịch vụ có giá cao, không phù hợp với thực tế để điều chỉnh nhằm giảm tình trạng tăng chỉ định đối với các dịch vụ này. Trong năm nay, ngành BHXH sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng Quỹ KCB BHYT, đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT để đảm bảo công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi người bệnh tham gia BHYT.