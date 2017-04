Để đảm bảo an ninh, tránh trộm cắp, đánh nhau... ở khu du lịch bãi biển Quất Lâm, chính quyền địa phương đã vận động người dân tự bỏ kinh phí lắp đặt 8 chiếc camera tại các lối ra vào bãi biển, ngã tư ở khu du lịch Quất Lâm.

Khu du lịch bãi biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy được lắp đặt 8 camera

Do vị trí các camera lắp đặt gần với các ki ốt dịch vụ ăn uống nằm sát bãi biển, nên nhiều du khách khá lo lắng khi các hình ảnh của họ khi tắm biển, vui chơi,... có thể sẽ bị camera ghi lại và dễ bị phát tán.Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Cảnh Thạc, Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, cho biết, vào cuối năm 2016, tại bãi biển Quất Lâm, chính quyền địa phương đã vận động người dân tự bỏ kinh phí để lắp đặt 8 chiếc camera tại các ngã tư, lối ra bãi biển. Camera được lắp cách các ki ốt 200m.Về việc du khách lo ngại hình ảnh của họ sẽ bị ghi lại và dễ bị phát tán vì vị trí các camera lắp đặt gần với các ki ốt dịch vụ ăn uống nằm sát bãi biển, ông Thạc khẳng định: “Hình ảnh của 8 camera đều được chuyển về đầu thu đặt ở phòng bảo vệ của Công an thị trấn Quất Lâm. Đầu thu này chỉ có Công an thị trấn hoặc cơ quan chức năng mới được phép mở để kiểm tra khi có vụ án xảy ra. Vì vậy nên tất cả các du khách có thể yên tâm đến đây tham quan, tắm biển du lịch”.Ông Thạc cho biết thêm, trước khi chưa lắp đặt hệ thống camera vào đầu năm 2016 tại bãi biển Quất Lâm xảy ra 4 đến 5 vụ mất trộm xe máy. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, chống trộm cắp nên chính quyền địa phương mới vận động người dân tự bỏ kinh phí lắp đặt. Sau khi hệ thống camera hoạt động đến nay không xảy ra vụ trộm nào, an ninh lại được đảm bảo.