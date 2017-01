TPO - Chiều ngày 23/1, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, tập đoàn TH phối hợp với Hội chữ thập đỏ Nghệ An, liên quân báo chí Nghệ An đồng tổ chức chương trình Tặng quà tết cho bệnh nhân nghèo nhân dịp tết cổ truyền 2017.

Nhà tài trợ cùng các đơn vị sẻ chia cùng với bệnh nhân nghèo. Theo đó, 70 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm Huyết học – Truyền máu Nghệ An đã nhận được những phần quà ý nghĩa. Mỗi suất quà 500 nghìn đồng cùng nhiều vật phẩm khác, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Những bệnh nhân này có hoàn cảnh khó khăn, điều trị nội trú tại các bệnh viện. Chị Lê Thị Hương (trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) cho biết: “Cháu đã 2 tháng tuổi nhưng bị bệnh viêm phổi, hẹp tá tràng. Vợ chồng tôi đưa cháu đến điều trị tại bệnh viện 11 ngày. Tết năm nay có lẽ phải ăn tết xa nhà rồi”. Đây là hoạt động mà tập đoàn TH phối hợp các đơn vị địa phương tổ chức thường niên tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An. Bà Nguyễn Lương Hồng, chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An cho biết: “Chương trình trao quà cho bệnh nhân nghèo mà nhà tài trợ và quý báo tổ chức hết sức ý nghĩa. Đây là sự an ủi cho các hoàn cảnh nghèo đói phải ăn tết tại Bệnh viện. Hy vọng sau chương trình này sẽ tạo sự lan tỏa cho những chương trình tiếp theo đến với bệnh nhân nghèo”.