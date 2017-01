TP - Ngày 22/1 (tức 25 tháng Chạp), tại cửa ngõ Nam Sài Gòn xảy ra tình trạng kẹt xe trầm trọng nhất từ trước tới nay khi các phương tiện di chuyển qua QL50 kẹt cứng gần 10km.

Cảnh kẹt xe trên QL50 đoạn qua Quận 8 (TPHCM) trong ngày 22/1

Tình trạng kẹt xe xảy ra từ 7h sáng cùng ngày, nguyên nhân xuất phát từ dòng người đi tảo mộ người thân, về quê ăn tết,….đã khiến con đường độc đạo từ bến xe quận 8 (TPHCM) đi qua huyện Bình Chánh về tỉnh Long An kẹt cứng. Đến khoảng 12h trưa tình hình giao thông mới cơ bản ổn định trở lại. Sáng 22/1, mặc dù đã tăng cường lực lượng CSGT, công an, dân phòng,…điều tiết giao thông, nhưng do đường xá nhỏ, dòng người đi quá đông nên đã xảy ra tình trạng kẹt cứng.

Theo người dân địa phương cho biết, năm nào cũng vậy, vào những ngày giáp tết, đoạn đường này thường xảy ra kẹt xe khi dòng người đi tảo mộ, về quê,… nhưng tình trạng kẹt cứng như hôm nay là chưa từng xảy ra.