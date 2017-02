TPO - Ba thành viên trong gia đình chị Hà đốt than củi để sưởi ấm cho ấm. Tuy nhiên, khi người hàng xóm phát hiện thì cả ba người đã rơi vào tình trạng hôn mê, nguy hiểm tính mạng.

Bé sơ sinh 15 ngày tuổi được điều trị tại Bệnh viện ĐK Nghệ An.

Tối 15/2, thông tin từ Bệnh viện ĐK Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị 3 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO), trong đó có một bé sơ sinh 15 ngày tuổi.

Theo đó, vào 6 giờ ngày 14/02, thấy thời tiết chuyển lạnh nên chồng của bệnh nhân Phan Thị Thu Hà (SN 1990, trú tại xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đã đốt than củi để 'xông' cho sản phụ cũng như sưởi ấm cả nhà. Đặc biệt, con chị Hà mới được 15 ngày tuổi.

Tại trong phòng kín của gia đình, chị Hà nằm trên chõng tre ngủ còn mẹ chồng ấp cháu ngủ trên giường. Diện tích phòng kín, lò than cháy âm ỉ, liên tục sản sinh khí CO đã khiến cả 3 thành viên bị nhiễm độc.

Đến 11 giờ cùng ngày, người hàng xóm sang chơi, mở cửa phòng, phát hiện chị Hà cùng mẹ chồng đã rơi vào tình trạng khó thở, lơ mơ, đau đầu, vật vã, da niêm mạc kém hồng. Cả 3 bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Nghệ An.

Ngay lập tức, các bác sỹ đã đưa chị Hà và mẹ chồng điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc. Còn bé 15 ngày tuổi được chuyển theo dõi toàn trạng tại Tổ Sơ sinh thuộc khoa Sản.

Qua xét nghiệm khí máu cho thấy, các bệnh nhân đều có chỉ số Oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Bác sỹ đã khẩn trương hỗ trợ hô hấp, cho bệnh nhân thở Oxy cao áp, truyền dịch. Rất may mắn là 3 bệnh nhân được phát hiện sớm nên chưa bị nhiễm độc khí CO quá nặng. Sau quá trình cấp cứu, các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe.

Bệnh viện ĐK Nghệ An đã có khuyến cáo: Bước vào những ngày giá rét, người dân cần đặc biệt phải thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO), rất nguy hiểm, thậm chí làm cả nhà tử vong.

Nạn nhân khi hít phải khí này nặng thì bị tử vong, nhẹ hơn thì để lại di chứng thần kinh - tâm thần. Khí CO là một chất khí không màu, không mùi và không gây kích thích cho nên khi bị ngộ độc, nạn nhân thường không biết. Cho đến khi nạn nhân nhận biết được mình bị nhiễm độc thì bản thân họ không còn khả năng gọi cấp cứu được nữa.

Trong trường hợp phát hiện ra nạn nhân bị nhiễm độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi; cần khẩn trương mở rộng cửa, làm thoáng khí, đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc càng nhanh càng tốt. Đồng thời nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.