TP - Hàng chục năm nay, bãi rác tại thôn 17 thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) nằm cạnh khu nghĩa trang không được xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Người dân phản ánh về bãi rác gây ô nhiễm.

20 hộ dân sống giáp nghĩa trang đang phải hứng chịu nỗi khổ do bãi rác này gây ra hằng ngày. “Bãi rác cách nhà tôi gần 200m. Chúng tôi sống ở đây gần 25 năm rồi và phải thường xuyên chứng kiến các phương tiện chạy ra vào liên tục đổ rác mà không có biện pháp xử lý. Thậm chí xác động vật chết họ cũng “quy tập” về đây. Mùa mưa họ cho xe ủi đất lấp rác, mùa khô thì châm lửa đốt, khói thối bay mù mịt!” - Một người dân chia sẻ.

Một lái xe chở rác cho biết mỗi ngày chiếc xe càng độ chế của anh chở khoảng 4 chuyến rác từ thị trấn về đây đổ mà không cần xử lý.

Được biết, hiện việc thu gom và xử lý rác thải của huyện Krông Pắk do Cty Đức Tài thực hiện. Đây là Cty chuyên về vận tải, xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình. Cty này hiện có 4 xe chuyên đi thu gom rác thải.

Ông Nguyễn Đoàn - Phó phòng Kinh tế Hạ tầng thuộc UBND huyện Krông Pắk cho biết: “Trước năm 2009, việc thu gom và xử lý rác thải do Cty Phương Đông thực hiện. Sau khi Cty này bị phá sản, UBND huyện đã giao UBND thị trấn Phước An quản lý. Do UBND thị trấn Phước An không đủ năng lực, nên UBND huyện thành lập đội trật tự và môi trường để thực hiện nhiệm vụ môi trường. Sau khi giải thể đội này, chúng tôi thực hiện theo phương án xã hội hóa. Công ty Đức Tài có đủ năng lực nên đã trúng thầu. Nhưng, rác thải vẫn đang chỉ xử lý bằng cách đốt và chôn lấp!”.

Ông Đoàn nói thêm: Sau khi chôn lấp đầy bãi rác gần nghĩa trang, UBND huyện sẽ triển khai xây dựng bãi xử lý rác thải tại xã Ea Kly với quy mô 20 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 50 tỷ đồng, đầu tư theo hướng xã hội hóa từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, dự án này có được triển khai hay không còn phải chờ UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.