Theo số liệu mới nhất từ Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), có 10 tỉnh đã gửi công văn đề nghị xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tổng số gạo xin hỗ trợ là trên 9.600 tấn cho 232.143 hộ dân.

Ảnh minh họa: Dân trí.

Sáng nay là ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Giờ cao điểm buổi sáng, dọc trục đường dành riêng cho BRT vẫn tồn tại tình trạng lấn làn, tạt đầu xe buýt, khiến việc vận hành BRT gặp khá nhiều khó khăn. Trên đường Tố Hữu, hướng về trung tâm thành phố vào giờ cao điểm, không còn làn đường dành riêng cho BRT. Theo thống kê, hàng nghìn lượt người đã sử dụng xe buýt BRT trong buổi sáng 3/1. (Xem chi tiết)

Tổng số gạo xin hỗ trợ là trên 9.600 tấn cho 232.143 hộ dân. Các tỉnh đề nghị hỗ trợ gồm: Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Hà Nam, Bình Định, Tuyên Quang. Đây chưa phải là các tỉnh cuối cùng xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán, Cục Bảo trợ xã hội vẫn đang tập hợp đề nghị hỗ trợ của các tỉnh. Thời hạn chót cuối cùng của việc hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên Đán 2017 là ngày 20/1.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc ô tô Honda Civic đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì xảy ra va chạm với xe tải đi ngược chiều. Sau va chạm, người ngồi trên xe ô tô Honda tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 chiếc xe bị móp méo, hư hỏng nghiêm trọng. Sự việc khiến nhiều người dân có mặt hoảng hốt.

Vụ tai nạn làm 3 người đi trên trên môtô thương vong; trong đó có 2 người tử vong tại chỗ là Trần Quốc Vũ (33 tuổi) và Bùi Vệ Việt (42 tuổi), nạn nhân Huỳnh Thanh Liên bị thương.

Phát biểu với báo giới ngày 2/1, người phát ngôn của Bộ Hải quan và Bảo vệ biên giới thừa nhận đã xảy ra sự cố mạng tại một số sân bay, khiến một số chuyến bay bị hoãn lại. Tuy nhiên, công tác khắc phục sự cố kỹ thuật đã được tiến hành ngay lập tức. Theo thống kê ban đầu, sự cố kỹ thuật hệ thống máy tính đã ảnh hưởng đến hoạt động làm thủ tục cho hàng nghìn hành khách tại các sân bay như Miami International, Atlanta Hartsfield, Boston Logan ​và Fort Lauderdale.

Ông cũng khẳng định Pháp sẽ tích cực tham gia các nỗ lực tái thiết ở Mosul sau khi đánh bại IS tại đây. Về phần mình, Thủ tướng Iraq ca ngợi sự tham gia của Pháp trong liên minh quốc tế chống IS, đồng thời khẳng định các lực lượng Iraq "đang bước vào giai đoạn cuối đánh đuổi IS khỏi Iraq".

Toàn bộ 13 người có mặt trên máy bay, gồm tám binh sỹ và năm dân thường, hiện chưa rõ tung tích. Máy bay trên khởi hành từ thành phố Puerto Ayacucho tới thị trấn La Esmeralda. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích tại các khu dân cư gần thị trấn La Esmeralda, địa điểm tìm thấy máy bay gặp nạn. Ông Guarulla cho biết hiện chưa có thông tin điều tra chính thức, song kết luận ban đầu là máy bay đã gặp sự cố trên đường bay.

Ông Sergio Fontes, người đứng đầu lực lượng an ninh bang Amazonas, Brazil cho biết, cuộc bạo loạn bắt đầu vào chiều Chủ nhật (1/1) tại nhà tù Complex Penitentiary Anísio Jobim (COMPAJ) ở thành phố Manaus, bang Amazonas. Phải tới 8h40 hôm sau (theo giờ địa phương), lực lượng chức năng mới lập lại được an ninh tại nhà tù.

Bình luận trên của ông Trump được đưa ra 2 ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố việc chuẩn bị phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong bài diễn văn mừng năm mới. Trước đó, hồi cuối năm 2016, Bình Nhưỡng khẳng định đã đạt được thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp trên tên lửa đạn đạo.