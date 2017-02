TPO - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (19/2), nắng bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước, tại Bắc Bộ nhiệt độ đã tăng dần nhưng vẫn xuất hiện sương mù vào sáng sớm.

Trung Bộ về đêm có mưa vài nơi, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa với nền nhiệt độ dao động từ 15-34 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên tới 34 độ C.

Khoảng 16h ngày 17/2, cảnh sát hình sự, cơ động và công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đột nhập căn nhà của Hà Văn Công bắt quả tang gần 40 con bạc đang đánh xóc đĩa. Thấy cảnh sát, nhiều người nháo nhào bỏ chạy song đều bị khống chế. Tại hiện trường, công an thu hơn 1,1 tỷ đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc. Nhà chức trách cho hay, đây là sới bạc chuyên nghiệp, tổ chức quy mô, hoạt động từ lâu, nơi đánh bạc có hệ thống camera dày đặc theo dõi người ra vào.

. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT có mặt để phân làn giao thông đồng thời lực lượng cứu hộ tiến hành cẩu chiếc xe ô tô tải ra khỏi khu vực trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 18/2, 3 cháu bé là Nguyễn Văn Tuấn (8 tuổi), Dương Vũ Hoàng (8 tuổi) và Dương Thị Khánh Vy (5 tuổi) cùng ngụ tại thôn 1 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) rủ nhau ra hồ thủy lợi thuộc thôn 1, xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm) chơi.

2 cháu Tuấn và Vy leo lên chèo xuồng ra hồ chơi, Hoàng không lên thuyền. Khi 2 cháu bé chèo xuồng ra xa bờ khoảng 10 mét thì chiếc xuồng bị lật úp làm 2 cháu Tuấn và Vy rơi xuống hồ mất tích.