TPO - Hàng chục tay súng đã tấn công một kho tiền ở Paraguay, cướp hàng chục triệu USD và đấu súng với cảnh sát khi tẩu thoát qua biên giới Brazil.

Hiện trường vụ cướp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều và đêm mai (27/4), các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ giảm gần 10 độ C so với ngày hôm nay, thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C. Hiện nay (26/4), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày 27/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ chiều 27/4 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 26/4, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAMCO) chính thức khởi công xây dựng Bến xe Miền Đông mới. Theo SAMCO, dự án Bến xe Miền Đông mới là một quần thể phức hợp bao gồm khu vực bến xe chính kết hợp nhiều dịch vụ tiện ích với tổng diện tích trên 16ha (rộng gần gấp ba so với Bến xe Miền Đông hiện hữu) nằm trên địa phận phường Long Bình, quận 9,Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương, trong đó phần diện tích thuộc Thành phố là 12.3ha và 3.7 ha diện tích còn lại thuộc tỉnh Bình Dương. Bến xe Miền Đông mới sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc, đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến, ngày cao điểm lễ, tết lên đến 52.000 hành khách với hơn 1.800 lượt xe xuất bến.

Điểm đáng lưu ý trong dự thảo lần 2 của Bộ Luật Lao động sửa đổi là vẫn giữ nguyên quy định trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 60 phút. Thời gian nghỉ này, lao động nữ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Vào lúc 4h ngày 26/4, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ea Cung, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, một chiếc xe tải chở vải bị cháy rụi. Thời điểm đó, xe tải BKS 89C.032.15 chở theo vải phông, rèm, lưu thông theo trên đường Hồ Chí Minh hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột-Gia Lai, khi đến địa điểm trên đã bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 đã điều 2 xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phun nước dập lửa. Do xe tải chở khối lượng vải phông rèm lớn nên đến 7h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập được đám cháy.

Vào khoảng 6h30 hôm nay (26/4), nhân viên nhà nghỉ số 77, đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) nghe thấy tiếng động lớn trên tầng 2. Chạy lên kiểm tra, nhân viên nhà nghỉ phát hiện một người đàn ông (chưa rõ danh tính, tuổi từ 28 đến 31) chết trong tư thế treo cổ. Theo nhân viên nhà nghỉ, vào chiều 25/4, có một cô gái trẻ (khoảng 20 tuổi) đến thuê phòng nghỉ. Sau đó người đàn ông kể trên đến. Hai người xưng hô thân mật như vợ chồng. Tuy nhiên, ít phút sau hai bên xảy ra cãi vã. Đến sáng nay, thì xảy ra sự việc trên.

Nữ Phó giám đốc Sở Tư pháp của tỉnh Bình Thuận trong vụ lùm xùm bẻ hoa mai anh đào tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt) cùng những phát ngôn khiến dư luận bất bình đã phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Cụ thể, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt đảng với hình thức khiển trách đối với bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó giám đốc Sở Tư Pháp. Nguyên nhân là do nữ cán bộ này liên quan đến vụ bẻ hoa mai anh đào ở Đà Lạt, có cách hành xử gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cơ quan.

Hải quân Mỹ cho biết các máy bay thuộc nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson trên đường tới bán đảo Triều Tiên đang thực hiện cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) ở vùng biển phía Nam Nhật Bản. Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, nội dung cuộc tập trận bao gồm huấn luyện trên không và chia sẻ thông tin nhằm cải thiện các hoạt động chung cũng như công tác thông tin liên lạc giữa quân đội hai bên. Động thái trên diễn ra sau cuộc tập trận kéo dài hai ngày với hai tàu khu trục Nhật Bản khi nhóm tàu USS Carl Vinson đi qua vùng biển Philippines để đến bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay cho biết, quân đội nước này đã kỷ niệm 85 ngày thành lập với "cuộc diễn tập pháo binh thành công, có quy mô chưa từng có" ở thành phố cảng phía đông Wonsan. Sau cuộc diễn tập, các binh lính đã cam kết trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thề "biến thành 10 triệu khẩu súng và 10 triệu quả bom" để bảo vệ ông Kim.

Hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp gồm ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã "lao vào" đả kích nhau trước thềm vòng 2 diễn ra ngày 7/5 tới. Ông Macron cáo buộc đối thủ của mình đang "kích động thù hận", còn bà Le Pen cáo buộc ông Macron là "ứng cử viên của chính thể tập quyền".

Hàng chục tay súng đã tấn công một kho tiền ở Paraguay, cướp hàng chục triệu USD và đấu súng với cảnh sát khi tẩu thoát qua biên giới Brazil. Theo CNN, ngày 24/4, hơn 50 tên cướp mang theo súng trường, thuốc nổ và chông sắt đã tấn công kho tiền của công ty an ninh tư nhân Prosegur ở Ciudad del Este (Thành phố phía Đông) của Paraguay lấy đi nhiều triệu USD, mà giới chức nước này gọi là “vụ cướp thế kỷ”. Theo báo cáo sơ bộ, băng cướp đã lấy đi khoảng 40 triệu USD. Cảnh sát Paraguay cho biết một cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ đấu súng kéo dài 2 giờ. Bọn tội phạm đã gài thuốc nổ và đốt hơn 10 chiếc xe để đánh lạc hướng cảnh sát khi vụ cướp xảy ra. Băng tội phạm Primeiro Comando da Capital bị tình nghi là thủ phạm đứng sau vụ cướp này.