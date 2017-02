TPO - Khi đang chơi gần ngay cạnh nhà, bé gái 3 tuổi ở thôn Thái Nguyên, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa đã bị một con chó hung dữ tấn công và kéo đi vài mét. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân phát hiện hô hoán truy đuổi.

Bé Na bị thương nặng sau khi bị chó dữ tấn công.

Sáng nay nhiệt độ nhiều nơi miền Bắc xuống dưới 10 độ C, trong đó thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 4 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ mai không khí lạnh được tăng cường thêm, nhiệt độ Bắc Bộ thấp nhất tại đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội và một số địa phương không quá 20 độ C, phổ biến 18-19 độ C.

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản sau khi trừ chi phí liên quan được nộp vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp số tiền thu được từ bán đấu giá không đủ để thanh toán các khoản chi phí, đề nghị hỗ trợ từ ngân sách. Cục hàng không Việt Nam cho hay, tàu bay B727-200 bị xuống cấp, hỏng hóc nặng; máy bay không có lý lịch quản lý, không có hồ sơ bảo dưỡng. Khoản chi phí sân đỗ của máy bay tại sân bay Nội Bài đã lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 5/2 (mùng 9 tháng Giêng), hàng ngàn người từ các tỉnh, thành đã đổ về bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) tham dự lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì. Đã có 8 xe tải chở gần 10 tấn cá đã được phóng sinh, trong đó, có cả loài cá chim trắng, loại cá bị nghi ngờ là gây nguy hại cho môi trường.

Khi nhận được tin báo cháy vào khoảng 5h sáng hôm nay, đơn vị PCCC đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ và 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng PCCC đã dập tắt được ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ hàng hóa trong kho trị giá khoảng 200 triệu đồng và nhà kho bị thiêu rụi.

Khi qua địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), xe buýt bất ngờ bị xe tải mang BKS 37C – 08.314 tông trúng. Cú va chạm khiến đầu xe buýt biến dạng hoàn toàn. 40 hành khách trên xe buýt bị một phen hú vía. Rất may vụ việc không gây thương vong.

Hiện bé gái vừa trải qua ca phẫu thuật và đang được theo dõi. Theo một số người dân trong thôn Thái Nguyên cho biết, gần đây trong thôn xuất hiện một con chó lai mới đẻ khá to và rất hung dữ, nhiều lần có ý định tấn công người. Trong hai ngày gần đây, nó vẫn xuất hiện quanh quẩn trong thôn.

Dự luật khởi động tiến trình đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã được Hạ viện Anh thông qua với 494 phiếu thuận, 122 phiếu chống. Theo Điều 50 (khoản 2), Thủ tướng Theresa May được trao quyền khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, dự luật cần phải được Thượng viện Anh thông qua trước khi chính thức trở thành luật.

Điều này có thể làm thay đổi tình hình tại Trung Đông một cách rõ rệt, Fox News ngày 8/2 đưa tin. Viện phân tích chiến lược và công nghệ (CAST) khẳng định đây là hợp đồng vũ khí bình thường giữa hai nước, không vi phạm các điều khoản quốc tế về chuyển giao công nghệ tên lửa. Trước đây, Liên Xô và Nga từng bán cho Syria nhiều tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật như 9K52 Luna-M và Tochka.