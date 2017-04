TPO - Ủy ban điều tra của Nga ngày 4/4 xác định kẻ đánh bom tàu điện ngầm ở St. Pertersburg là một người gốc Cộng hòa Kyrgyzstan, thuộc Liên Xô cũ, tên Akbarjon Djalilov. Ngoại trưởng Kyrgyzstan Erlan Abyldaev cho hay thủ phạm là một kẻ đánh bom liều chết nhưng chưa rõ động cơ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân ở St. Petersburg - Ảnh: Reuters

Chiều 4/4, trả lời báo giới về tình hình cấp sổ đỏ cho người mua căn hộ ở những chung cư mà chủ đầu tư sai phạm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, thành phố đang xem xét theo hướng sẽ giải quyết cấp. Theo ông Nghĩa, việc cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư), không phụ thuộc vào việc xử lý sai phạm của chủ đầu tư.

Từ ngày 2/4 đến nay, trên sông Âm đoạn qua địa bàn xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng nước sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối và cá trên sông bị chết hàng loạt. Như vậy chỉ trong vòng hơn một tháng, trên sông Âm đoạn qua xã Vân Am đã 2 lần xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã đến hiện trường chỉ đạo không ăn cá chết; không cho gia súc, gia cầm ăn cá chết này; không sử dụng nguồn nước từ sông Âm để sinh hoạt và tưới cây trồng.

Ngày 4/4, Bộ Giao thông và Bộ Quốc phòng họp bàn phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, để triển khai khẩn trương các dự án mở rộng và nâng cấp cảng hàng không này. Lãnh đạo các bộ đã thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch theo hướng phân định rõ, độc lập các khu vực phục vụ quốc phòng và khu vực mở rộng, khai thác dân dụng sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm xây dựng nhà ga, khu sân đỗ, khu bảo dưỡng máy bay… Ngoài ra, các bên cũng thống nhất phương án và nguồn kinh phí hỗ trợ việc di chuyển, bố trí lại các đơn vị, thiết bị quân sự để triển khai thực hiện các dự án hạ tầng hàng không để giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay.

Các hoạt động phần Lễ và phần Hội trong giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017 được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 1-6/4/2017 (tức ngày 5-10/3 năm Đinh Dậu). Theo ban tổ chức, đây là dịp du khách thập phương về với Đền Hùng rất đông, do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là rất quan trọng. Toàn tỉnh Phú Thọ sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra, còn có lực lượng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tăng cường cho Phú Thọ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối du khách thập phương hành hương về với đất Tổ.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong vòng 10 ngày từ khi nhận quyết định xử phạt, nếu nữ hành khách chửi bới trên máy bay Vietjet Air không nộp phạt sẽ có thể bị cấm bay. Tối 3/4, nữ hành khách Trần Thị T. đã có hành vi chửi bới, gây rối trên chuyến bay VJ 134 của hãng hàng không Vietjet Air khiến chuyến bay cất cánh bị trễ 50 phút so với dự kiến. Sau đó, dù bị lập biên bản nhưng bà T. không ký biên bản cũng như không chịu nhận quyết định xử phạt.

Trong chiến dịch truy quét hôm 3/4 tại bang Penang, lực lượng chức năng Malaysia đã bắt giữ 17 lao động nước ngoài, trong đó có 2 phụ nữ Việt Nam, do không có giấy tờ hợp pháp. Giám đốc Cục nhập cư bang Penang Meor Hezbullah Meor Abd Malik cho hay, các lao động nói trên làm việc tại một nhà hàng và một trung tâm giải trí ở thành phố George Town, thủ phủ bang Penang. Những người này đã nhập cảnh Malaysia trái phép hoặc vi phạm quy định về lưu trú. Ngoài 2 phụ nữ Việt Nam, những đối tượng bị bắt giữ là công dân các nước Bangladesh, Myanmar và Trung Quốc.

Kể từ hôm 20/3, biên đội tàu sân bay Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh, một số tàu khu trục và nhiều máy bay tiêm kích J-15, máy bay trực thăng đã thực hiện nhiệm vụ diễn tập chuyên đề thường niên tại vùng biển Hoàng Hải và Bột Hải ở phía Tây Thái Bình Dương, với mục tiêu hoàn thiện công tác phối hợp chỉ huy biên đội tàu sân bay. Đợt huấn luyện trên biển lần này tổng hợp tất cả các yếu tố, từ huấn luyện kỹ chiến thuật cho đến huấn luyện sâu về tác chiến liên hợp, để kiểm tra thực tiễn mạng lưới kết nối thông tin và năng lực chỉ huy, phối hợp của biên đội tàu sân bay Liêu Ninh.

Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nặng. Lực lượng an ninh và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ và khoanh vùng khu vực đánh bom. Hiện chưa có lực lượng nào tuyên bố thực hiện vụ đánh bom liều chết trên.