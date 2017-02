TPO - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/2 đã bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi tòa phúc thẩm khôi phục lệnh này vì lợi ích an ninh quốc gia.

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế John Kennedy ở New York ngày 28/1. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng ban quản lý di tích đền Trần (Nam Định) cho biết lễ dâng hương, khai ấn năm nay sẽ tiến hành vào đêm 10/2 (tức 14 Âm lịch). "Ấn được phát lúc 5h sáng hôm sau, sớm hơn mọi năm 30 phút để đảm bảo an ninh, giãn bớt lượng người chờ đợi qua đêm xin ấn", ông Hoạt nói. Ấn đền Trần được phát tại khu vực nhà Giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Khoảng 1.000 cảnh sát tham gia bảo vệ lễ khai ấn. Để hạn chế tình trạng lộn xộn, ban tổ chức bố trí thêm người chốt tại các ban thờ để thu dọn đồ lễ, hướng dẫn người vào dâng hương. (Xem chi tiết)

Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, với việc hạ độ cao, mặt đường Nghi Tàm sau khi cải tạo sẽ tương ứng với cao độ đường gom dân sinh và hai bên nhà dân, rất thuận lợi cho người dân khu vực dọc tuyến đường tiếp cận ra - vào đường Nghi Tàm một cách an toàn, cũng như để tổ chức giao thông các điểm quay đầu.

Trong cuộc họp chiều 6/2, Bộ trưởng GTVT cho rằng, việc mở rộng sân bay TSN vướng nhiều vấn đề, trong đó có chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn. Song song với việc thực hiện sân bay Long Thành, nâng công suất TSN là bàn tới giải pháp cấp bách. Phương án chốt lại là không thể mở rộng sân bay mà chỉ có thể hợp lý hóa và đầu tư một số hạng mục để nâng cao hiệu suất lên.

Vừa thao tác, thùng phuy phát nổ hất văng người đàn ông ra xa, bị thương nặng hai chân chảy nhiều máu. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu hộ, cứu nạn quận Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân sự cố do thùng phuy còn hơi xăng dẫn đến phát nổ.

Bên trong căn phòng trên chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khói bốc lên nghi ngút nên người dân không thể tiếp cận chữa cháy. Có 4 người đang mắc kẹt trong đám cháy đã được cảnh sát hướng dẫn di chuyển lên sân thượng sau đó đưa tất cả xuống đất an toàn. Đám cháy được dập tắt sau đó nhưng nhiều tài sản trong phòng bị cháy đen.

Hoạt động này sẽ diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hoá Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hoá, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Hà Nội. Đồng thời kết hợp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Phân trại lập tức báo động. Tiến về phía tiếng súng phát ra, cán bộ Trại phát hiện Hạ sĩ Huỳnh Phúc Huy (23 tuổi, quê ở thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang) tử vong trong tư thế ngồi, ở vọng gác. Theo một số chiến sĩ cùng đơn vị cho biết, chiều ngày 6./2, Huy có chia sẻ, Tết này rất buồn vì bị người yêu ở quê nhà nói lời chia tay. Đây có thể là nguyên nhân Huy dùng súng tự sát.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác minh, khoảng 11h ngày 2/2, tại gia đình ông Đinh Văn P. (ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) tổ chức đám cưới cho con trai. Sau khi đám cưới xong, khoảng 13h cùng ngày, một nhóm thanh niên là bạn của cô dâu chú rể đã mở nhạc to để nhảy rồi tràn ra QL1A. Sự việc diễn ra khoảng 3 phút thì công an xã đã can ngăn kịp thời.

Bộ trên công bố văn bản lập luận rằng, lệnh cấm này là "việc thực thi hợp pháp quyền hạn của tổng thống" và đây không phải là một lệnh cấm người Hồi giáo. Văn bản này nhấn mạnh tòa án Washington đã "sai khi ngăn việc thực thi sắc lệnh".

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/2 ra thông cáo báo chí cho biết: "Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng Sajjan đã tái khẳng định quan hệ quốc phòng Mỹ-Canada, nhấn mạnh các cam kết của hai nước đối với Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và đối với phòng thủ lục địa, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác bảo vệ Bắc Mỹ".