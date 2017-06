TPO - Hai lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị bỏng nghiêm trọng do một vụ cháy nổ trong lúc tiến hành bảo trì thường xuyên chiếc chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet.

Ảnh minh họa - một chiếc F/A-18 Super Hornet.

Sáng 27/6, cơ quan chức năng huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, xử lý sự cố năm nhà dân bị sạt lở ở ấp 3, xã Hiệp Phước, đảm bảo an toàn cho người dân. Sự cố xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, khi người dân phát hiện phía sau nhà sát mép sông Rạch Giồng-Kinh Lộ bị sạt lở nên hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Phần sau của năm căn nhà này bị sạt lở, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi, mái tôn sập xuống mép sông.

Ngày 27/6, dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn (RENEW-NPA) ở Quảng Trị đã huỷ nổ thành công quả bom nặng 340 kg, dài hơn 2m. Đây là bom rơi tự do, hai ngòi nổ ở đầu và đuôi bị hỏng nên đội công tác đã tiến hành di dời quả bom về bãi nổ để phá hủy. Vào cuối tuần trước, ở ruộng lúa tại xã Triệu An, một nhóm người hành nghề rà tìm phế liệu chiến tranh phát hiện quả bom nằm sâu dưới mặt đất 5 m. Đây là bom rơi tự do, hai ngòi nổ ở đầu và đuôi bị hỏng nên đội công tác đã tiến hành di dời quả bom về bãi nổ để phá hủy. Vào cuối tuần trước, ở ruộng lúa tại xã Triệu An, một nhóm người hành nghề rà tìm phế liệu chiến tranh phát hiện quả bom nằm sâu dưới mặt đất 5 m. (Xem chi tiết)

Ngày 26/6, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Cao Quốc Việt (25 tuổi) về hành vi Giết người. Theo điều tra, đêm hôm trước em gái của Việt uống bia cùng bạn tại khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng. Khi đi vệ sinh, cô gái xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở bàn kế bên. Sợ họ đánh, cô gọi điện cho mẹ và anh trai đến cứu. Việt mang theo dao, cùng cha mẹ và chị đến nơi đúng lúc em gái bị nhóm thanh niên đánh nên xông vào can ngăn. Thấy mẹ và em gái bị đánh, Việt rút dao đâm gục Mai Quốc Tuấn (23 tuổi) và Trà Văn Nhớ (19 tuổi). Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hay tin, Việt ra đầu thú. (Xem chi tiết)

Vào lúc 11 giờ 2 phút (giờ địa phương, tức 10 giờ 2 phút giờ Việt Nam) ngày 27/6, ngọn núi tại thôn Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, thuộc huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục xảy ra vụ sạt lở lần thứ hai. Vụ sạt lở lần này không gây ra tổn thất về người, do trước đó một ngày nhà chức trách Trung Quốc đã dự báo về nguy cơ tiếp tục sạt lở và tiến hành sơ tán lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị chôn vùi trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng lần thứ nhất.

Hai lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị bỏng nghiêm trọng do một vụ cháy nổ trong lúc tiến hành bảo trì thường xuyên chiếc chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet. Đài phát thanh Sputnik dẫn tuyên bố của căn cứ không quân Thủy quân lục chiến Lực lượng Miramar tại Texas đưa tin vụ nổ bí ẩn xảy ra lúc 10h20 tối 25/6. Hai lính thủy đánh bộ bị thương đến từ biệt đội tấn công VMFA-112 ở thành phố Fort Worth (bang Texas). Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân phát nổ.

Theo kết luận khảo sát biên chế của HĐND Hà Nội, thành phố đã giảm được 17 trên tổng số 82 Phó giám đốc sở, ngành. (Xem chi tiết) Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết: Việc thanh tra được tiến hành trên cơ sở phản ánh của các cơ quan báo chí, ý kiến đại biểu quốc hội về vấn đề tài sản, đất đai của gia đình ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, cũng như các ý kiến băn khoăn về tính khách quan nếu tỉnh Yên Bái tự thanh tra. Bên cạnh đó, chính quyền Yên Bái cũng có ý kiến đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ dư luận này, thay vì tự thanh tra như dự kiến ban đầu. (Xem chi tiết) Ông Bình cho biết thêm, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ có văn bản kiến nghị Cục Điều tra – Viện KSND Tối cao vào cuộc, làm rõ những hoạt động tư pháp của Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái trong vụ án này, vì ông Bình cho rằng có dấu hiệu “bất bình thường”. Trước đó, ông Bình cũng đề nghị chuyển vụ án của nhà báo Lê Duy Phong lên Cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý, “nhằm đảm bảo tính khách quan”. Lý do ông Bình đề nghị là thời gian qua ông Phong điều tra một số sự việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo ở Yên Bái, nên Công an TP Yên Bái điều tra sẽ “hơi nhạy cảm, dễ gây thiệt thòi cho ông Phong”.Ashraf al-Qedra, phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza cho biết hiện chưa phát hiện thương vong về người sau vụ không kích trả đũa của Israel. Lực lượng cứu hộ cũng đã được điều đến hiện trường. (Xem chi tiết)