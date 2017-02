Theo tổng hợp nhiệt độ từ các trạm khí tượng miền Bắc đo lúc 7 giờ sáng nay 23/2, nhiệt độ tại khu vực núi Mẫu Sơn thấp nhất miền Bắc với 7,6 độ C. Dự báo trong ngày 23/2, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, sau là các tỉnh Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh trung Trung bộ từ ngày 24/2 sẽ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Sáng 22/2, ông Phạm Văn Bảy (42 tuổi, trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) lùa trâu ra đồng. Bất ngờ một con trâu khác xông tới tấn công con trâu của ông Bảy. Thấy vậy, ông Bảy lùa trâu của gia đình đi hướng khác, thì bất ngờ bị con trâu kia húc văng xa. Hậu quả ông Bảy bị con trâu đâm thủng bụng, toàn bộ nội tạng bị dập nát. Ngay sau đó, người nhà đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu, do vết thương quá nặng nên ông Bảy tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Dù được các bác sỹ tại đây cứu chữa nhưng ông Bảy không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày.

Nghiện ma tuý đá 6 năm nay và mê phim hành động. Sau khi "đập đá", Lê Huy (21 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) ảo tưởng nảy sinh ý định cướp taxi để thử cảm giác mạnh. Vì thế, Huy đã gọi taxi của hãng taxi Sao Đỏ do anh Võ Thành Thân (32 tuổi) làm tài xế và thực hiện vụ cướp để lấy xe ra Vũng Tàu thăm mẹ nuôi. Theo đó, rạng sáng nay (23/2) trên quốc lộ 91, đoạn qua khu vực cầu Thơm Rơm thuộc quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), anh Thân nhận được cuộc gọi của tổng đài báo đến đón khách đi từ Long Xuyên ra sân bay Trà Nóc (Cần Thơ). Trên đường đi, tài xế Thân điều khiển xe chạy về Cần Thơ đến cầu Thơm Rơm thì dừng xe đi vệ sinh. Lúc này, ở trên xe Huy bất ngờ tấn công, đánh mạnh từ phía sau khiến nạn nhân té ngã rồi cướp xe. Sau đó, Huy bị lực lượng chắc năng bắt giữ.

Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 29 tổ chức tại Kuala Lumppur (Malaysia) vừa ấn định thời điểm diễn ra Đại hội từ ngày 19 đến 31/8/2017 tại Malaysia, với 38 môn thể thao, 405 nội dung và 1.339 huy chương các loại. Dự kiến, Đại hội sẽ có khoảng 7.000 vận động viên, cán bộ và quan chức của 11 quốc gia tham dự, và 9.000 tình nguyện viên phục vụ. Có 3 môn sẽ thi đấu trước ngày khai mạc bao gồm: bóng nước, bắn cung và bóng đá.

Ngày 22/2, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo sẽ thay thế khoảng 90% quan chức quân sự cấp cao của nước này theo một cuộc cải tổ do chính phủ đề xuất. Trong năm qua, nhiều tướng lĩnh quân đội đã từ chức trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Antonio Macierewicz đẩy mạnh củng cố sự kiểm soát của Chính phủ đối với các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không thông báo cụ thể đã có bao nhiêu tướng lĩnh rời quân đội, hiện có quân số thường trực là 106.000 binh sỹ, tăng so với con số 96.000 quân năm 2015. Hàng chục nghìn người dân tại thành phố San Jose, miền Bắc bang California, Mỹ đã phải sơ tán trong ngày 22/2 sau khi một trận lũ lớn nhất trong 100 năm trở lại đây gây ngập nhiều khu dân cư và vô hiệu hóa một tuyến đường cao tốc trọng yếu. Chính quyền địa phương đã ban bố lệnh sơ tán bắt buộc đối với khoảng 14.000 dân và ra khuyến cáo sơ tán đối với khoảng 22.000 người khác đang sinh sống tại các khu vực ngập lụt. Tính đến cuối ngày 21/2, lực lượng cứu hộ đã giải cứu hơn 200 người dân. Được biết, trận lũ lịch sử này ảnh hưởng tới một khu vực lớn có khoảng 1 triệu dân sinh sống. Lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố sau khi nước Lạch Coyote dâng cao chạm mốc lịch sử 4,1m, cao hơn mức báo động lũ khoảng 1m. Tòa án cấp quận Naha tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản), đã ra phán quyết vụ kiện ô nhiễm tiếng ồn tại căn cứ Mỹ, theo đó người dân sống gần căn cứ Không quân Mỹ Kadena tại tỉnh này được đền bù khoảng hơn 30 tỷ yen (267 triệu USD), mức đền bù thiệt hại lớn nhất đối với Chính phủ Nhật Bản trong một vụ kiện về ô nhiễm tiếng ồn. Tòa phán quyết rằng "các Chính phủ Mỹ và Nhật Bản đã không áp dụng các biện pháp đề phòng căn bản và không giải quyết hậu quả." Trước đó, gần 22.000 người dân sống gần căn cứ Kadena than phiền rằng giấc ngủ của họ bị ảnh hưởng và thính lực suy giảm do tiếng ồn máy bay, đề nghị đền bù 57.500 yen/tháng/người cho những thiệt hại trong tương lai và yêu cầu cấm bay tại căn cứ này từ 19h00 tối - 7h00 sáng.

Khi chạy đến thị tứ xã Thanh Thịnh, do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm đấu đầu với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại do anh Nguyễn Văn Hiệp (35 tuổi, ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương) điều khiển chở con trai 5 tuổi. Cú tông mạnh khiến người và phương tiện văng ra xa, anh Hiệp tử vong tại chỗ, ba người còn lại chấn thương được người dân gọi xe cấp cứu. Trong đó cháu bé được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.