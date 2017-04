TPO - Một cố vấn quân sự Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào cơ sở của lực lượng quân chính phủ Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đã có 28 binh sĩ nước này thiệt mạng tại Syria sau vụ tấn công mới nhất.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khối không khí lạnh đang tiến sát biên giới, đêm nay sẽ tràn đến đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ giảm đáng kể, thấp nhất ở đồng bằng là 20-22 độ C, trời chuyển lạnh. Vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang xuống dưới 20 độ C, trời rét về đêm và sáng. Ở Hà Nội trong chiều và đêm nay sẽ có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất trước 13h khoảng 33 độ C, sau đó giảm dưới 25 độ C vào tối nay. Với miền Trung, hôm nay mức nhiệt 35-37 độ C vẫn duy trì từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ ngày mai, không khí lạnh sẽ dần xua tan nắng nóng.

Sáng nay (21/4), người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mỹ Đức. Ông Cảnh là một trong số 20 người còn bị người dân giữ tại nhà văn hoá của xã Đồng Tâm. Động thái tích cực này của người dân thôn Hoành diễn ra ngay sau lời kêu gọi thả người của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chiều tối qua 20/4. (Xem chi tiết)

Ngày 21/4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết, trong năm nay sẽ thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng tại trung tâm thành phố để thu hút người dân sử dụng xe buýt. Mọi người không phải đi bộ mà lấy xe đạp di chuyển từ trạm này đến khác để đón xe buýt. Sở GTVT đang làm việc với đơn vị tư vấn về cách quản lý xe đạp công cộng. Dự kiến dùng khóa điện tử để quản lý xe, thông tin về hành khách cũng được lưu lại. Nếu người dùng xe trong một giờ có thể được miễn phí. Hành khách cũng có thể trả xe ở các trạm khác nhau chứ không nhất thiết phải ở nơi lấy xe…

Khoảng 5h15 sáng 21/44, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc Km 1791+400, tại ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết. Nạn nhân được xác định là anh Võ Vũ Luân (22 tuổi, ngụ Bình Thuận) và chị Lý Thị Nghĩa (21 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Theo thông tin, anh Luân và chị Nghĩa làm việc ở TP.HCM và quen thân với nhau. Trước ngày xảy ra tai nạn, Luân chở bạn gái về nhà chơi. Vào 4h sáng 21/4, họ chở nhau trên xe máy trở lại TP.HCM làm việc. Khi đến khu vực trên thì bị xe tải do tài xế Phạm Trí Tuệ (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển lưu thông hướng ngược lại lấn trái đường tông trúng. Lúc này, cặp đôi bị xe tải kéo lê gần 30m sau đó văng ra đường tử vong tại chỗ.

Trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 20-21/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trực tiếp trao thư và chuyển lời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia H.R. McMasster đã chuyển thư của Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ. (Xem chi tiết)

Báo Sankei của Nhật Bản hôm nay 21/4 dẫn nguồn tin điều tra cho biết, qua phân tích vật chứng thu được từ chiếc ô tô của nghi phạm, cảnh sát tỉnh Chiba cho biết mẫu ADN này trùng khớp với ADN của bé Nhật Linh. Trước đó, đài ANN cho biết, cảnh sát đã phát hiện tóc và vân tay lạ trên chiếc ô tô của nghi phạm Shibuya đang bị cảnh sát tạm giữ. Đây là một trong 2 chiếc ô tô mà cảnh sát cho rằng nghi phạm đã sử dụng để bắt cóc bé Nhật Linh và sau đó phi tang thi thể em. (Xem chi tiết)

Nga đã thử nghiệm thành công trực thăng chiến đấu và do thám Ka-52K Katran trong lần triển khai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tới Địa Trung Hải. Chỉ huy tàu Đô đốc Kuznetsov, ông Sergei Artamanov, đánh giá: "Các đợt bay thử nghiệm được chúng tôi tiến hành trong nhiệm vụ tại Địa Trung Hải đã chứng minh đây là loại vũ khí tiềm năng và là một nhân tố quan trọng trong sức mạnh hải quân Nga." Trực thăng Ka-52K là phiên bản nâng cấp của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator dùng cho hải quân và được cho là có khả năng phóng tên lửa chống hạm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/4 xác nhận Thiếu tá Sergei Bordov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khi đang làm nhiệm vụ tại Syria. Đây là một trong những sĩ quan cấp cao nhất của Moscow thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này. “Thiếu tá Sergei Bordov, cố vấn quân sự của Nga, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công do các phiến quân tiến hành nhằm vào căn cứ của lực lượng chính phủ (Syria)”, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo thông báo này, Thiếu tá Bordov là “một thành viên trong nhóm các cố vấn quân sự của Nga làm nhiệm vụ huấn luyện một đơn vị binh lính của Syria”.

Các lực lượng NATO tại Estonia ngày 20/4 đã tổ chức lễ thượng cờ và duyệt binh nhằm đánh dấu việc lực lượng NATO bắt đầu phục vụ tại quốc gia Baltic này. Theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Estonia, tại căn cứ quân sự Tapa ở Bắc Estonia, khoảng 1.200 binh sỹ của Anh, Pháp, Đan Mạch và Estonia đã tham gia sự kiện trên với sự góp mặt của các bộ trưởng quốc phòng Anh, Đan Mạch và nước chủ nhà. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Margus Tsahkna đã gọi buổi lễ này là một biểu tượng của "sự đoàn kết và quyết tâm của NATO."

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 20/4, tổ tuần tra gồm 4 cán bộ và nhân viên kiểm lâm trạm Kiểm lâm Núi Tượng (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên) do Trạm trưởng Phạm Quốc Vinh làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra rừng tại tiểu khu 32, Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa giới hành chính xã Đắc Lua, huyện Tân Phú). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ kiểm lâm phát hiện một nhóm gồm 4 người và 3 con chó xâm nhập vào rừng trái phép. Tổ tuần tra yêu cầu nhóm người lạ dừng lại và khống chế được 1 người. Bất ngờ anh Phạm Quốc Vinh bị một đối tượng rút dao đâm 2 nhát vào bụng. Sau khi gây án, nhóm người lạ đã bỏ trốn.