Bản tin 14H: Công an tạm giữ người đăng tin nhảm 'vỡ đập chính hồ Núi Cốc'

Trước đó, khoảng 4h ngày 29/8 người dân phát hiện chị Phượng nằm gục tại đống rơm ở gần nhà nên hô hoán, chuyển đi cấp cứu. Cách đó không xa là thi thể bé trai. Cuối ngày 29/8, chị Phượng đã tử vong. Nhà chức trách xác định hai mẹ con chết do có thuốc độc trong người. Tại nhà chị Phượng, cảnh sát thu một lá thư nói rằng do mâu thuẫn trong cuộc sống nên muốn con chết cùng. Cảnh sát xác định thư do chị Phượng viết trước khi ép con uống thuốc.Vụ việc đã khiến chiếc máy bay hiện đại này bị rạn kính chắn gió phía lái chính. Tàu bay phải tạm dừng khai thác để kiểm tra, khắc phục sự cố. Toàn bộ 170 khách đi chặng ngược lại từ Hà Nội đi Haneda của hãng này được hỗ trợ đổi hành trình đi các chuyến bay gần nhất trong ngày. Hiện tượng máy bay bị sét đánh xảy ra nhiều lần trong ngành hàng không thế giới. Tuy nhiên, đây là một trong những sự cố hiếm hoi được ghi nhận tại Việt Nam. (Xem chi tiết) Trước đó vào ngày 18/8, Cục Cảnh sát Hình sự bắt khẩn cấp ông Cường vì đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin đe doạ gửi tới số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng. Nội dung của những tin nhắn có lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông. (Xem chi tiết) Nhà báo Hải Châu khẳng định vợ chồng anh không có nợ nần hay thù oán cá nhân với bất kỳ ai. Các vụ việc trên rất có thể là sự trả đũa của đối tượng nào đó đối với các hoạt động báo chí của anh. (Xem chi tiết)