TPO - Ngày 6/1, đại sứ Mỹ tại nhiều nước cho biết nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có chỉ thị chung yêu cầu các chính trị gia được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm đại sứ phải rời nhiệm sở trước ngày 20/1 - thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Đại sứ Mỹ tại Canada Bruce Heyman. (Nguồn: CTV News)

Nhằm phấn đấu hoàn thành trước thời hạn mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; có cơ chế tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện. Địa phương nào để xảy ra hiện tượng tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn của chương trình, không hoàn thành kế hoạch được giao thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Do quá hoảng sợ nên người lái taxi đã cho xe phóng vượt qua đồng thời hô hoán mọi người đến giúp. Ngay sau đó hai kẻ lạ mặt đã chạy vào khu nhà đang xây dở và mất hút”. Anh V. cũng cho biết, ngay sau khi hai kẻ lạ mặt chạy thoát, anh đã cho xe taxi đi vòng quanh các điểm an ninh thì chỉ thấy có duy nhất một bảo vệ đang ngủ còn các cửa gác đều bỏ trống. Đến khi trời sáng, người dân trong khu đô thị bất ngờ khi phát hiện nhiều ôtô để trong khu đô thị bị bẻ mất gương.

Ông Trần Hồng Sao, Bí thư Chi bộ xóm Cốc Coóc, cho biết trong xóm có một trang trại chăn nuôi lợn, từ khi trang trại đi vào hoạt động, hiện tượng nước bẩn bắt đầu xảy ra. Xã và các cơ quan chức năng ở huyện Quảng Uyên đã xuống kiểm tra và lấy mẫu nước đi xét nghiệm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Chuyến bay mang số hiệu TR2993 chở 163 hành khách cất cánh từ Đài Loan dự kiến hạ cánh tại Singapore lúc 18h55 ngày 6/1 đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h48 phút cùng ngày. Các lực lượng chức năng của cảng Tân Sơn Nhất nhanh chóng triển khai nhiều công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho máy bay của TigerAir. Sau khi hạ cánh an toàn, máy bay đã được kiểm tra các vấn đề liên quan.

Mỹ có kế hoạch đưa tổng cộng 87 xe tăng Abram M1A1, 20 pháo Paladin và 136 thiết giáp Bradley tới Đông Âu. Ngoài ra, khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ được cho là sẽ được tăng cường luân chuyển trên các khu vực tại Ba Lan, các nước vùng Baltic, Bulgaria và Rumani.

Trong khi đó, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton giành 227 phiếu". Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh, việc kiểm phiếu cuối cùng này có thể coi là đủ để tuyên bố Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Đại sứ Mỹ tại New Zealand Mark Gilbert cho biết yêu cầu trên là "không có ngoại lệ" và khẳng định sẽ rời New Zealand trước ngày 20/1. Đại sứ Mỹ tại Canada Bruce Heyman cũng thông báo ông đã đệ đơn từ chức "theo yêu cầu". Trước đó, ngày 5/1, tờ New York Times đưa tin nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có chỉ thị yêu cầu các đại sứ được Tổng thống Obama bổ nhiệm phải rời nhiệm sở trước thời điểm ông Trump nhậm chức.

"Ông Woolsey không còn là cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Trump hay đội chuyển giao nữa. Ông chúc tổng thống đắc cử và chính quyền của ông thành công trong thời gian tại vị", Jonathan Franks, phát ngôn viên của Woolsey, hôm 5/1 cho biết trong thông cáo. Ông Woolsey những tuần gần đây bị loại khỏi các cuộc thảo luận về tình báo với ông Trump và tướng về hưu Michael Flynn, người sắp trở thành cố vấn an ninh quốc gia.