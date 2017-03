TPO - Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) gia hạn thêm 6 tháng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân của Nga đã có hiệu lực từ ngày 15/3, đúng thời điểm lệnh cấm vận tương ứng trước đó hết hiệu lực.

Các doanh nghiệp yêu cầu Sở GTVT sớm có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu không, các doanh nghiệp xin được phá sản.

Bên cạnh đó, công ty cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng của tỉnh để hỗ trợ cho người dân, ổn định cuộc sống theo yêu cầu của UBND huyện Quỳ Hợp.

Sau khi đâm chết chị dâu và anh trai, Siêng đã cầm dao chạy trốn lên rừng. Đến gần 24h đêm, đối tượng đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ trên rừng cách nhà 5km và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo quyết định gia hạn này, EU tiếp tục kéo dài hiệu lực thêm 6 tháng kể từ ngày 15/3 đến ngày 15/9/2017 lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và pháp nhân của Nga. Biện pháp trừng phạt chính gồm đóng băng tài sản và không được phép nhập cảnh EU.

Các công tố viên Hàn Quốc đã ấn định thời gian triệu Tổng thống bị phế truất, bà Park Geun Hye để thẩm vấn với tư cách nghi can trong vụ bê bối tham nhũng khiến bà mất chức. Bà Park sẽ được triệu tập để thẩm vấn vào lúc 9h30 sáng ngày 21/3 (theo giờ địa phương), văn phòng công tố Hàn Quốc cho biết.

Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục gia tăng mục đích quân sự trên Biển Đông. Việc xây công trình phi pháp này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc kết nối mạng lưới các rạn san hô và các hòn đảo nhỏ, bất chấp những động thái cứng rắn mới đây từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.