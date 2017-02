TPO - Gần 100 chiếc trực thăng Chinook, Apace và Black Hawk của quân đội Mỹ đã được đưa tới một cảng ở miền Bắc nước Đức để di chuyển đến căn cứ tại bang Bayern ở miền Nam.

Sáng 13/2, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt khẳng định, 2 đầu máy và 2 toa chở khách thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) đã chính thức cập cảng Hải Phòng vào chiều 12/2. Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt, đây là mã hàng đầu tiên và còn 50 toa tàu chở khách sẽ được nhà thầu tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Được biết, trọng lượng mỗi đầu máy 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng ngang 2,8m. Toa chở khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy.

Ông Trần Đình Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành cho biết công tác thu gom, xử lý dầu vón cục và rác thải sẽ được tiến hành khẩn trương để ngăn ngừa tình trạng nắng nóng khiến dầu vón cục tan chảy, thấm vào cát sẽ khó xử lý hơn.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận: để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo cho đơn vị thực thi nhiệm vụ là Đội Cảnh sát môi trường khi làm nhiệm vụ phải chuẩn bị cả máy quay để ghi hình từ đầu đến cuối hành vi của đối tượng để xử lý.

Nhà thầu thi công hiện đang triển khai đóng cọc thử, dự kiến đầu quý 2 sẽ thực hiện thi công đóng cọc đại trà và thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực bến xe mới. Các hạng mục thi công này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017, đủ điều kiện để thực hiện việc di dời Bến xe Miền Đông hiện hữu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có mặt tại hiện trường, trực tiếp khảo sát tình hình thiệt hại hai tuyến kè trên. Chủ tịch tỉnh đã kịp thời chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai nhanh các biện pháp tiếp ứng để bảo đảm an toàn tính mạng và giảm bớt thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Khi thùng tải được mở ra, tổ công tác phát hiện số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc chất đầy bên trong. Tại cơ quan công an, lái xe là bà Hoàng Thị Hiền (sinh năm 1969 ở Gia Viễn, Ninh Bình) khai nhận, số gỗ trên là gỗ hương có trọng lượng khoảng 900kg đang được vận chuyển từ Ninh Bình về Bắc Ninh tiêu thụ.

Các doanh nghiệp dệt may cũng đi vào sản xuất ổn định, số lượng công nhân không biến động so với năm cũ. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết, thông tin từ các doanh nghiệp cho thấy về sản xuất năm nay có khả quan hơn năm trước, các doanh nghiệp năm nay có đơn hàng khá ổn định đến hết quý I và nhiều doanh nghiệp có đơn hàng hết quý II.

Theo hãng thông tấn DPA của Đức, 94 chiếc trực thăng cùng một số xe tải đã được Mỹ chuyển đến cảng Bremerhaven từ căn cứ không quân tại Fort Drum, New York. Phần lớn số phương tiện quân sự này sẽ được triển khai tại một căn cứ của Mỹ ở thị trấn Illesheim thuộc bang Bayern, trong đó một số sẽ được sử dụng luân phiên tại Litva và Romania.

Tuyên bố được đưa ra sau vụ Triều Tiên vừa mới phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 12/2. Phát biểu họp báo, ông Suga nói: "Trong việc đối phó với vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc có vai trò cực kỳ quan trọng" khi nhấn mạnh Trung Quốc chiếm khoảng 90% kim ngạch thương mại quốc tế của Triều Tiên và là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​.