Bản tin 14H: Hàn Quốc phát triển tên lửa mang đầu đạn 2 tấn

Ngay lập tức, mọi người đưa 3 nạn nhận tới bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 để cấp cứu. Tuy nhiên, do trúng độc quá nặng nên em X.B.D đã tử vong. Đến sáng 7/9, hai nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, cả 3 nạn nhân trúng độc do ăn lá ngón. (Xem chi tiết) Họ dừng xe vào làn trong cùng, trải chiếu lấy rượu và đồ ăn ra để ăn uống. Nhóm người tham gia việc làm mất an toàn này gồm gần 10 người, đa số đã lớn tuổi. Việc làm này đã bị nhân viên tuần tra ban quản lý cầu kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Ban quản lý cầu đã yêu cầu nhóm người này ngừng ngay việc uống rượu, đồng thời bắt buộc họ di chuyển không được dừng đỗ xe, tụ tập gây mất an toàn giao thông. Vị trí những người này ngồi là làn xe hỗn hợp có tốc độ tối đa 80 km/h. (Xem chi tiết) Theo thông tin ban đầu, lúc sáng sớm cùng ngày, người nhà nạn nhân phát hiện vợ chồng anh Tân và chị Linh trong tình trạng, chồng chết trong tư thế treo cổ trên mái hiên bên hông nhà, còn người vợ đã tử vong trong phòng ngủ. Nhận được tin báo, công an xã Vĩnh Kim và công an huyện Châu Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Nguồn tin ban đầu cho biết, người chồng khoảng 48 tuổi còn người vợ khoảng 31 tuổi. Trước khi chết, nạn nhân có để lại thư tuyệt mệnh và hiện công an đã thu giữ lá thư này.Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, nhiều bệnh nhân chờ khám bệnh trước Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12) thì có 3 người phụ nữ với vẻ mặt hung hăng bước vào chửi bới rồi hành hung một người phụ nữ đang chuẩn bị khám bệnh gây náo loạn cả bệnh viện. Nhân viên bảo vệ và một số người nhà bệnh nhân đến can ngăn nhưng nhóm phụ nữ trên vẫn hung hãn tấn công nữ bệnh nhân. Các y bác sĩ của bệnh viện đã gọi điện cấp báo công an. (Xem chi tiết)