Bản tin 14H: Hình ảnh đầu tiên tại nơi thử bom hạt nhân mạnh nhất của Triều Tiên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (6/9), áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Guchol. Hồi 7h sáng cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Sáng 6/9, tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 7, Uỷ ban Tư pháp cho ý kiến về báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2017. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp đề nghị cần cụ thể hóa báo cáo tham nhũng, không nên nói chung chung kiểu năm sau như năm trước. Chẳng hạn đối với án kinh tế, lĩnh vực ngân hàng, đất đai thường lớn, vậy năm nay chiếm bao nhiêu %? Hay vấn đề tự phát hiện, thanh tra kiểm tra yếu, năm nào cũng nhận định như vậy, nhưng cái yếu năm nay cụ thể thế nào thì phải nêu rõ. Rồi câu chuyện thu hồi tài sản, nếu không chỉ ra thì năm nào cũng khó khăn và năm nào cũng như vậy. "Năm nào cũng có ngần đó mục, nhưng cứ nói yếu- yếu- yếu thì không toát lên được điều gì", bà Thủy cho hay. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h30 ngày 6/9, xe container biển Hải Phòng từ đường tránh Hạ Long chạy ra ngã ba quốc lộ 18A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Khi đến khúc cua ở ngã ba, xe container bất ngờ húc thẳng vào dải phân cách. Cú húc khá mạnh khiến container bay khỏi xe nằm lật ngửa chắn ngang quốc lộ 18A, cách phần khung xe khoảng năm mét; phần cabin đâm thẳng lên vỉa hè và dừng lại khi tông vào bờ tường. Tại hiện trường, cabin của xe container bẹp dúm, các mảnh vỡ văng tung tóe, một đoạn dài dải phân cách bị xới tung. Cảnh sát có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân tại nạn.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc tự sát bằng súng xảy ra tại trại giam Xuyên Mộc (Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Tổng cục VIII - Bộ Công an) đóng tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Nạn nhân được xác định là anh N.T.C (20 tuổi, trú huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) - chiến sĩ nghĩa vụ của Trại giam Xuyên Mộc. Theo một nguồn tin, vì lý do cá nhân, anh C. đã dùng súng AK tự bắn vào người dẫn tới tử vong. Khẩu súng được cấp trong quá trình anh C. làm nhiệm vụ. (Xem chi tiết)

Sau khi nhậu say, thấy con gái 8 tuổi của bạn nhậu đang ngủ trong phòng, Ra Lan Y Nhựt (SN 1994, trú xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) đi vào rồi thực hiện hành vi đồi bại. Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Y Nhựt về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ngày 5/9, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy, gây thiệt lớn xảy ra trên địa bàn. Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 3/7, tại khóm 1, thị trấn Càng Long. Bà Huỳnh Thị Hoa, chủ nhà nơi xảy ra vụ trộm cho biết: khoảng 22h đêm 2/9, gia đình đi chơi lễ về kiểm tra tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, bà Hoa khoá cửa đi ngủ đến rạng sáng 3/9 mới phát hiện cửa sau nhà bị mở. Ngăn tủ chứa tài sản bị cạy khoá, tiền, vàng, kim cương trong tủ biến mất, tổng giá trị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Cầu Ngang phát hiện nhiều tài sản vương vãi ở khu đất trống phía sau nhà gồm: nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay và tiền mặt. Qua kiểm đến, số tài sản này khoảng 200 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Y Nhựt về hành vi hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

New York Times dẫn phân tích của 3 chuyên gia cho trang web 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 5/9 cho biết, khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên cuối tuần qua đã bị hư hại nặng. Đánh giá này đưa ra dựa vào phân tích các ảnh vệ tinh được chụp ngày 4/9 tại vùng núi Mantap, gần bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều điểm sạt lở ở dãy núi có đỉnh cao hơn 1km và có hệ thống hầm ngầm chạy bên dưới. “Những xáo trộn này nhiều và lan rộng hơn so với những gì mà chúng tôi thấy sau 5 vụ thử hạt nhân trước của Triều Tiên”, các chuyên gia cho biết. Tuy nhiên, các chuyên gia này cho biết thêm, họ không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một miệng hố xuất hiện tại núi Mantap sau vụ thử hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/9 đã đề nghị người đồng cấp Nga Vladimir Putin giúp kiềm chế Triều Tiên, nhấn mạnh rằng vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Bình Nhưỡng đã làm cho tình hình an ninh toàn cầu trở nên rất nghiêm trọng.

Sau khi nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) ngày 31/8 về việc công dân Việt Nam Nguyễn Quốc Phi tử vong, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã đề nghị phía Đài Loan (Trung Quốc) điều tra làm rõ vụ việc, phối hợp với phía Việt Nam trong quá trình xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân này. (Xem chi tiết)

