Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (đóng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), lúc 8h sáng nay 1/4, đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể thuyền viên mắc kẹt trong khoang tàu Hải Thành 26 và đưa ra ngoài. Tiếp đó, qua camera quan sát phát hiện thêm thi thể 2 thuyền viên trong buồng máy. Thi thể các thuyền viên đang được các tàu tìm kiếm cứu nạn đưa vào bờ để nhận dạng và thực hiện các thủ tục pháp lý. Sau 5 ngày với nhiều nỗ lực, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26 mất tích, tất cả đã tử vong. (Xem chi tiết)

Theo Chủ tịch UBND quận 1 TPHCM Trần Thế Thuận, sau gần 3 tháng lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường quận đã đạt được những kết quả tích cực, nhận được sự đồng thuận. Trong tổng số 134 tuyến đường trên địa bàn thì cơ bản có 100 tuyến thông thoáng, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè hay bán hàng rong; còn 34 tuyến đang tiếp tục giải quyết, trong số này có 70% các tuyến được giao cho phường xử lý.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra gần trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thiêu rụi một căn nhà làm bằng gỗ cùng một số phòng trọ ở phía sau. Thời điểm trên, một người dân ở dãy số nhà 72 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, thành phố Đà Lạt thấy mất điện, ra phía sau nhà dọn dẹp thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội nên đã hô hoán hàng xóm sang cứu giúp dập lửa. Sau khoảng gần 1 tiếng đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn làm căn nhà làm bằng gỗ cùng một số phòng trọ ở phía sau bị thiêu rụi. Ngọn lửa cũng cháy lan và làm hư hại một phần 2 nhà ngôi nhà kế bên.

Ngày 1/4, Công an Quảng Trị cho hay đang tạm giữ 4 người để làm rõ vụ đánh bạc dưới hình thức binh xập xám. Chiều tối 30/3, sau 4 tiếng mật phục, công an Quảng Trị ập vào ngôi nhà 3 tầng ở đường Tôn Thất Thuyết (TP Đông Hà) - nơi nghi có 6 người đang đánh bạc. Thấy nhà chức trách, Bí thư đảng uỷ phường Đông Giang Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi) cùng 2 người nhảy từ tầng 3 xuống nhà bên cạnh để thoát vòng vây. Ông Dương bị chấn thương nặng, phải vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Một người khác bị chấn thương nhẹ, người còn lại trốn thoát. Trong 4 người bị bắt có một người công tác tại Phòng tổ chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tại hiện trường, nhà chức trách thu gần 200 triệu đồng.

Liên quan đến nghi vấn tai nạn lao động tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt cho biết, người ngã từ cầu thang lối thoát hiểm của nhà ga Thượng Đình xuống mặt đường không phải là công nhân hay người có trách nhiệm gì liên quan đến công trình dự án. Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 31/3, tại công trường thi công khu vực nhà ga Thượng Đình, nằm trên đường Nguyễn Trãi, thấy có người lạ xâm nhập công trình bằng lối thang thoát hiểm, bảo vệ hỏi nam thanh niên “lên đây làm gì?” thì người này trèo qua lan can nhảy xuống đường. Ngay sau đó, bảo vệ cùng với người dân đã gọi xe cứu thương đưa nam thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 (Hà Đông).

Liên quan đến vụ việc ngày 21/3 vừa qua, một cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi gửi tại lớp học mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Ninh Bình, sau thời gian tiến hành điều tra, Công an thành phố Ninh Bình đã xác định nguyên nhân ban đầu cháu bé tử vong do ngã từ tầng 3 xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não và đa chấn thương. Từ việc xác định được nguyên nhân ban đầu cháu bé tử vong do ngã từ tầng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối 31/3, trên đại lộ Nam Sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), anh Lê Văn Duy (25 tuổi, ở phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn) điều khiển xe máy hiệu Sirus, hướng TP Thanh Hóa về thị xã Sầm Sơn. Đến xã Quảng Tâm, xe máy đâm trúng chiếc ôtô con hiệu Huyndai chạy hướng ngược lại. Xe máy và người văng xa hơn 10 m, nạn nhân tử vong tại chỗ. Trên ôtô có tài xế và một người khác bị thương nặng. Cả hai đã được chuyển đi cấp cứu.

Ngày 31/3, Mỹ thông báo ban hành lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và 1 công ty Triều Tiên với cáo buộc có liên hệ tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào các công dân Triều Tiên làm việc tại nước ngoài bị tình nghi hỗ trợ các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hoặc Liên hợp quốc liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt mới nhằm đáp trả chương trình phát triển WMD cũng như việc Triều Tiên liên tiếp vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 31/3, quân đội Iraq cho biết hàng loạt cuộc không kích đã diễn ra tại một số khu vực gần biên giới với Syria, tiêu diệt hơn 150 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo tuyên bố từ Bộ chỉ huy các chiến dịch hỗn hợp Iraq, 3 hang ổ của IS quanh thị trấn Baaj đã bị không kích, khoảng 150-200 tên khủng bố thâm nhập vào Iraq từ Syria bị tiêu diệt. Thị trấn Baaj cách thành phố Mosul khoảng 135km về phía Tây Nam, được coi là một hành lang quan trọng giúp cho các tay súng phiến quân vượt qua biên giới.

Phóng viên kênh truyền hình RT ngày 30/3 đã ghi lại được những hình ảnh này sát gần tuyến mặt trận bên phía “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Peyhon tiết lộ một số binh sĩ Mỹ đã giúp lực lượng vũ trang của người Kurd tiến hành chiến dịch ở thành phố Tabka gần Raqqa. Theo lời Peyhon, Không quân Mỹ đưa dân quân người Kurd đến khu vực chiến dịch, nhưng binh sĩ Mỹ không tham gia hoạt động chiến sự. Trước đó, một số bức ảnh do các phóng viên chiến tác nghiệp gần đập Tabka của Syria cũng cho thấy sự hiện diện của các lính Mỹ. (Xem chi tiết)