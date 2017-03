TPO - Ngày 7/3, lực lượng an ninh Iraq đã đánh bật nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi một tòa nhà chính quyền tại Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.

Quân đội Iraq bắn tên lửa vào các mục tiêu của IS trong chiến dịch quân sự tại Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN) Tới đây, Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân trên diện rộng tất cả các quận huyện quyết giành lại trật tự vỉa hè. Lại một lần nữa chữ "quyết tâm" được đưa ra và nhiều khó khăn, thách thức đang chờ phía trước. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thông điệp của thành phố ở đợt ra quân sắp tới là không theo phong trào, không rầm rộ, ồn ào khoa trương, hình thức mà đi vào thực chất có tính bền vững, lâu dài... Muốn vậy rất cần ý thức tự nguyện của người dân, cần sự ủng hộ và chung tay của người dân. Sáng 7/3, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình biểu dương những nỗ lực của Bộ Tài chính và lực lượng hải quan trọng việc ngăn chăn tội phạm buôn lậu. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quan tâm đến việc chống tiêu cực trong lực lượng hải quan, nhất là tình trạng cán bộ, nhân viên nhận "lót tay", "bôi trơn" để cho thông quan hàng hoá mà dư luận đã phản ánh. (Xem chi tiết) Liên quan đến nghi vấn về "quan lộ" thần tốc và khối tài sản lớn của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (SN 1986), Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Thanh Hoá, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ cho rằng, tỉnh Thanh Hoá phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Trong trường hợp quá lâu mà tỉnh Thanh Hoá không tiến hành kiểm tra và báo chí vẫn tiếp tục phản ánh thì Thanh tra Chính phủ sẽ có ý kiến (Xem chi tiết) Sáng 7/3, các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường tại công trình thi công tòa nhà Topaz Home ở địa chỉ 102 Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra nguyên nhân vụ sập cần cẩu xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Khoảng 3 giờ ngày 7/3, người dân đang ngủ đã nghe tiếng động mạnh trên mái nhà, nên hốt hoảng vùng dậy chạy ra ngoài thoát thân. Sau khi chạy ra ngoài, người dân nhìn thấy cần cẩu thi công công trình kế bên đổ sập lên dãy nhà trọ. Sự cố khiến một người ở bên trong nhà trọ là anh Nguyễn Minh Phong (20 tuổi) bị thương được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Người đàn ông điều khiển cần cẩu cũng bị thương. Lúc 11h, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Hàng chục công nhân đang làm việc trong nhà máy đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Cột ống khói của nhà máy phun lên trời ngọn lửa lớn kèm theo cụm khói đen xì. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để kiểm tra. Một cán bộ của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân cho biết sự cố nổ xảy ra khi đang vận hành thử nghiệm tổ máy và không gây thiệt hại gì lớn. Ngày 7/3, trên đường DT 769, đoạn qua xã Lộ 25, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, xe khách chở công nhân do tài xế Đào Bá Định điều khiển lưu thông trên đường liên huyện từ Trảng Bom qua Thống Nhất. Khi đến ngã ba đoạn giao với đường DT 769 thì chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng qua quán cà phê (số 95, ấp 2, xã Lỗ 25) do ông Nguyễn Văn Bền (49 tuổi) làm chủ. Cú tông mạnh khiến toàn bộ mái hiên để kinh doanh quán cà phê bị sập. Bốn chiếc xe máy đậu trước cửa quán bị hư hỏng nặng. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (31 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Thuý (20 tuổi, cùng ngụ xã Lộ 25) bán bánh mì và trái cây trước quán không tránh kịp nên bị xe khách tông bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sáng nay, Lãnh đạo Điện lực Đà Nẵng đã trao giấy khen cùng tiền thưởng 2 triệu cho chị Trần Thị Anh, nhân viên tổ thu ngân của Điện lực Sơn Trà vì có hành động đẹp, nhặt được 1 tỷ đồng đem trả lại cho người đánh rơi. Trước đó, vào ngày 24/2, trên đường đi làm về có nhặt được một túi ni lông trong đó có hộp ô mai và rất nhiều tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau. Do trời mưa, chị tấp vào lề trú nhờ trước cửa hàng Viettel tại số 226 Ngũ Hành Sơn để chờ xem có ai quay lại tìm và đã trả được cho người làm mất. (Xem chi tiết) Ngày 7/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất. Các công nhân làm việc tại công ty cho biết đám cháy phát ra khoảng 7 giờ 30 ngày 7/3. Sau đó đám cháy nhanh chóng lan rộng, ngọn lửa bốc cao. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các khu vực khác. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực sơn đồ gỗ rộng trên 1.000m2 đã bị đổ sập. Nhiều máy móc thiết bị, nguyên vật liệu trong khu vực cũng đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Người phát ngôn đơn vị tinh nhuệ thuộc Bộ Nội vụ, Trung tá Abdel Amir al-Mohammadawi​ cho biết đội phản ứng nhanh đặc biệt đã ập vào tòa thị chính thành phố Nineveh và các tòa nhà công sở xung quanh trong một chiến dịch xuyên đêm. Ít nhất 10 phiến quân IS đã bị tiêu diệt. Bình Nhưỡng vừa ra quy định cấm tạm thời tất cả công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên trong bối cảnh ngoại giao giữa hai nước căng thẳng sau vụ ông Kim Jong Nam bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur. Bộ Ngoại giao Triều Tiên bày tỏ hi vọng chính phủ Malaysia sẽ giải quyết vấn đề một cách "công bằng, kịp thời dựa trên thiện chí". KCNA cho biết thêm, các nhà ngoại giao và công dân Malaysia đang sinh sống ở Triều Tiên vẫn tiếp tục "hoạt động kinh doanh và sinh hoạt như bình thường". (Xem chi tiết)