TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra 2 vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 5/1 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Iraq. (Nguồn: AP)

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 5/1, liên quan tới việc Trung Quốc đã lập Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Quan hệ Việt - Trung là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đến nay Việt Nam đã mở 4 Tổng lãnh sự quán tại Trung Quốc. Việc Trung Quốc mở Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng cũng là nhu cầu để phát triển quan hệ hai nước nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc nói riêng. Hiện nay, Lào và Trung Quốc đã mở Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng và Mỹ cũng có ý định mở Tổng lãnh sự quán ở đây.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải Bình Định (GTVT) khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương và gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn để khắc phục hậu quả; Tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu của các phương tiện thuộc Sở GTVT Bình Địnhquản lý vào hệ thống GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; (Xem chi tiết)

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay. Các nhân chứng gần hiện trường vụ việc cho biết, người đàn ông gặp nạn là công nhân của công trường xây dựng nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông. Vị trí rơi được xác định phía dưới nhà ga. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 3/1 trên tuyến xe buýt số 16 thuộc xí nghiệp xe buýt Thăng Long khi chiếc xe này đang di chuyển tới đoạn đường Láng (Đống Đa, Hà Nội). Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Thăng Long cho biết, khoảng 13h40 ngày 3/1, một nhóm thanh niên đánh nhau ở dưới đường Láng (gần với khu vực cầu 361 thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Thăng Long xác nhận, toàn bộ hành khách trên xe và nhân viên của xe buýt không bị thương sau vụ xô xát. (Xem chi tiết)

Thời điểm xe lao qua, theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 3 phút nữa đoàn tàu SE2 lưu thông hướng từ Ga Sài Gòn-Hà Nội sẽ đi qua. Thời điểm trên không có người qua lại nên không có tai nạn xảy ra. Cú lao của xe đã khiến hai thanh chắn bị hư hỏng hoàn toàn. Trước đó, xe chở gỗ này lưu thông trên tuyến Quốc lộ 29 hướng từ Tây Nguyên về Phú Yên đã bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng kiểm tra, tuy nhiên, tài xế xe gỗ vẫn tiếp tục nhấn ga lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một chiến sỹ bị thương.

Toàn bộ số thịt lợn sữa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo khai nhận ban đầu, lái xe Lê Huy nhận vận chuyển số hàng trên từ Quảng Trị ra Thanh Hóa để tiêu thụ, tuy nhiên đến địa bàn huyện Tĩnh Gia đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã hoàn tất hồ sơ bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng trên cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyên bố trên được IS đưa ra trên website của tổ chức này. Vụ nổ thứ nhất xảy ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng tại Al-Obeidi - khu vực phía Đông Baghdad, làm 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Sau đó, vụ thứ hai xảy ra gần 1 trạm kiểm soát an ninh ở quận trung tâm thủ đô Baghdad làm 8 người thiệt mạng. Các phần tử cực đoan đã giấu bom trên ôtô trong cả 2 vụ đánh bom trên. IS đang tăng cường tiến hành các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad trong bối cảnh các lực lượng Iraq đang tiến hành truy quét lực lượng này ở Mosul - thành trì lớn cuối cùng của IS tại Iraq.

Động thái này là một phần trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ, bao gồm việc triển khai những máy bay, tàu chiến tối tân đến khu vực này để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Hải quân Mỹ không tiết lộ số lượng máy bay cảnh báo sớm mang biệt danh "Mắt thần" được điều động đến Nhật Bản lần này, nhưng một phi đội cảnh báo sớm của Mỹ thường gồm 12-24 chiếc.

Trước đó, vào ngày 5/1, 5 người được xác nhận thiệt mạng và 7 người mắc kẹt dưới hầm mỏ. Đến 6 giờ ngày 6/1, thi thể của 7 người này đã được tìm thấy. Được biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 4/1 khi các công nhân đang mở rộng một đường ống dẫn tới mỏ than. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ có 51 công nhân làm việc dưới hầm và 39 người đã kịp thoát thân.

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất năm 2016 cao hơn năm 2015 khoảng 0,2 độ C, ở mức 14,8 độ C, tức là cao hơn 1,3 độ C so với giai đoạn trước cuộc Cách mạng công nghiệp - đánh dấu bằng việc sử dụng rộng rãi các loại nhiên liệu hóa thạch vốn được xem là nguyên nhân thúc đẩy hiện tượng Trái Đất nóng lên.