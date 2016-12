TPO - Các cơ quan an ninh và quốc phòng Mỹ nhận định mối đe dọa về các cuộc tấn công quân sự ở Mỹ trong dịp nghỉ lễ Năm mới 2017 là "thấp," song nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công là "không thể phủ nhận".

Cảnh sát Mỹ gác tại Tháp Trump ở New York. (Nguồn: AP/TTXVN)

Sáng nay 31/12, tuyến xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên của Hà Nội từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa đã chính thức khai trương. Ông Vũ Hà, Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông đô thị HN cho biết, trong điều kiện năng lực vận tải công cộng của Thủ đô còn nhiều hạn chế, việc đưa tuyến BRT vào vận hành sẽ là phép thử mới góp phần nâng cao năng lực hệ thống vận tải hành khách công cộng của TP. Đồng thời, từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông của người dân Thủ đô. (Xem chi tiết)

Các nhà xe từ chối phục vụ sẽ được bến xe tập hợp và báo cáo Sở GTVT Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, quan điểm của Hà Nội là phải xử lý nghiêm đối với các nhà xe không thực hiện biểu đồ xe chạy để phục vụ người dân đi lại.

Đêm qua, nhiệt độ tại tỉnh Lào Cai xuống mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Tại Sa Pa nhiệt độ chỉ còn 4,7 độ C. Riêng tại khu vực núi cao, quanh đỉnh Phan Xi Păng, nhiệt độ hạ sâu xuống 0 độ C, xuất hiện băng giá và sương muối.Theo nguồn tin, phía Nga chưa sử dụng mã trên để cản trở sự vận hành của hệ thống điện, nhưng việc thâm nhập lưới điện của một quốc gia là đáng chú ý bởi vì nó bộc lộ tình trạng dễ tổn thương nghiêm trọng tiềm tàng. Hiện, giới chức Mỹ chưa rõ ý định của Nga trong vụ này.Những chiếc xe tải cát vốn chỉ có tải trọng 20 tấn, nay sẽ phải chở thêm 15 tấn, tức tổng cộng 35 tấn cát. 65 chiếc xe tải đậu quanh tháp Trump sẽ tạo thành một hàng rào, nhằm bảo vệ tòa tháp của Tổng thống đắc cử Donald Trump khỏi nguy cơ bị tấn công khủng bố. Biện pháp bảo vệ tương tự hiện đang được áp dụng tại khu vực tổ chức lễ đón mừng năm mới tại Las Vegas.

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết các cơ quan chính phủ đã nhận được thông tin về một số mối đe dọa cụ thể song được cho là không đáng tin cậy. Cũng theo quan chức trên, các cơ quan tình báo và an ninh khác của Mỹ cũng đưa ra đánh giá tương tự về nguy cơ an ninh đối với nước Mỹ trong dịp Năm mới.Trong thông điệp Năm mới được đọc chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi một đối tượng người Tunisia đâm xe tải vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở Berlin làm 12 người thiệt mạng, bà Merkel chia sẻ "thật đau xót và ghê tởm" là vụ tấn công này và các vụ tấn công khác hồi tháng Bảy lại do những người di cư tiến hành.Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec cho hay: "Một người đe dọa kích nổ bom... đã bị cảnh sát Séc bắt giữ. Đối tượng là người Ba Lan, giống như đa số hành khách". Theo ông Chovanec, khoảng 160 hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay và tình hình đã an toàn.