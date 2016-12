TPO - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 21/12 đã bỏ phiếu thành lập một nhóm đặc biệt để "tập hợp, củng cố và phân tích bằng chứng" cũng như để chuẩn bị cho các vụ tố tụng liên quan đến những tội ác chiến tranh và lạm dụng nhân quyền trong cuộc xung đột ở Syria.

Người dân Syria sơ tán khỏi các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát để đến các khu vực đã được quân Chính phủ giải phóng ở Aleppo ngày 13/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 15 giờ 23 phút 11 giây (giờ Hà Nội), có cường độ là 3.5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Trận động đất thứ 2 xảy ra sau đó gần 4 tiếng, vào hồi 19 giờ 01 phút 44 giây (giờ Hà Nội) với cường độ 3.2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận thứ 3 xảy ra tối qua, lúc 20 giờ 34 phút 29 giây (giờ Hà Nội) với cường độ 2.5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km.

Theo đội Kiểm soát Hải quan, lô hàng nêu trên được nhập khẩu từ Hong Kong về Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối tháng 11/2016. Qua khám xét container đầu tiên chứa hàng điện tử là đầu thu phát sóng, đầu đĩa đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Sáng cùng ngày, ông chủ trì cuộc họp hội đồng kỷ luật nhằm đưa ra mức kỷ luật cho 2 cán bộ (dùng ô tô chở sữa hết đát ra khỏi trung tâm). Hai cán bộ này bà Võ Thị Tuyết Hồng (phó giám đốc trung tâm) và bà Trần Thị Thủy (thủ kho). Nữ phó giám đốc và nữ thủ kho được thanh tra Sở LĐ-TB-XH xác định là có một số sai phạm trong quá trình công tác. Hội đồng kỷ luật đã xác định bà Thủy, phụ trách văn phòng bên trung tâm bị kiểm điểm rút kinh nghiệm không kỷ luật. Còn bà Hồng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Hữu Lý (SN 1942, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Vào 7h10 sáng cùng ngày, người thân cụ ông trên báo lực lượng an ninh việc ông Lý không có mặt ở buồng bệnh và tổ chức tìm kiếm. Khi mọi người nhìn xuống ban công tầng 3 thông qua cửa sổ phòng thì phát hiện ông đã tử vong tại đây. Cụ ông 74 tuổi bị đau bao tử, tắc nghẽn phổi và nằm điều trị nhiều ngày trước đó tại Bệnh viện phổi Đồng Nai. Ngày 21/12, ông dùng dao nhọn đâm vào bụng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Liechtenstein soạn thảo để thành lập một nhóm độc lập với 105 phiếu ủng hộ, 15 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Nhóm này sẽ phối hợp với Ủy ban Điều tra Syria của Liên hợp quốc.

"Chẳng cần giữ bí mật một thực tế rằng đó là một thành viên của Tổ chức Khủng bố Fethullah (FETO)", Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm qua nói về nghi phạm bắn chết đại sứ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện cuộc truy quét lớn nhằm vào nhóm họ gọi là FETO, sau cuộc đảo chính quân sự ngày 15/7 nhằm lật đổ tổng thống. Giới chức đã bắt giữ và sa thải hàng chục nghìn người.

Ông Carl Icahn (80 tuổi) sẽ làm việc cho Tổng thống Trump với tư cách cá nhân, không phải tư cách một nhân viên liên bang và sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào, mà chỉ chung chung là tư vấn cho ông Trump về vấn đề cải cách pháp lý. Đặc biệt, có một điều mà cả ông Trump và Carl Icahn đều thống nhất sẽ phải tiến hành, đó là giảm bớt các thủ tục.

So với năm 2016, con số này đã tăng 1,4%. Nếu được các nghị sĩ trong Quốc hội Nhật Bản, nhiều khả năng do đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kiểm soát, phê chuẩn thì đây sẽ lần tăng ngân sách quốc phòng thường niên thứ 5 liên tiếp của Nhật Bản từ sau khi Thủ tướng Abe lên nắm quyền vào năm 2012. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang rót nhiều tiền hơn cho các kế hoạch nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nhằm đối phó với sự tiến triển trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

(Xem chi tiết) “Có một điều bất bình thường là NATO, tổ chức có nhiệm vụ "bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu vực Bắc Đại Tây Dương", lại thọc mũi vào vấn đề họ không liên quan, đó là Triều Tiên”, Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố trong một bài bình luận.

Triều Tiên không đưa ra bất cứ đe dọa nào đối với NATO như nước này thường làm với Hàn Quốc và Mỹ mà chỉ cho rằng tổ chức này không hiểu rõ vấn đề.