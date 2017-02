TPO - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 31/1 đã nhất trí kêu gọi quay lại ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sau 3 ngày giao tranh khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Sáng ngày mùng 5 Tết Âm lịch (1/2/2017), hàng vạn người dân đã nô nức đến Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2017). Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức hằng năm tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tới dự lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Xem chi tiết)

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước; kính chúc nguyên Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những ý kiến tâm huyết, quý báu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phòng CSGT Công an Hà nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý 780 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó, 47 trường hợp xe khách, 27 ô tô, 693 mô tô...; tạm giữ 42 phương tiện là mô tô, 3 xe máy điện, tước 22 GPLX. Cũng trong kỳ nghỉ Tết cổ truyển, toàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 5 người bị thương.

Tại buổi làm việc, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC67 vui mừng cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017 (tính từ 26/1 đến ngày 31/1), trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có người chết do tai nạn giao thông.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các cơ quan phải khẩn trương điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm những người vi phạm, nhất là người cầm đầu, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép thì truy tố hình sự để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, không để xảy ra các hoạt động tương tự.

Tại hiện trường, chiếc ôtô 16 chỗ biển số 60M-3378 bị hất văng khoảng 20m so với đường ray, hư hỏng nặng phần hông và phần đầu. Có hai người thiệt mạng tại chỗ và nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Theo người dân ở hiện trường, ôtô 16 chỗ chở người đi chơi tết, khi băng qua đường ray (không có biển chắn ngang) đã không kịp quan sát nên bị xe lửa tông vào.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đầu kéo biển số 60C-283.95 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến Km113+600 thì va chạm với xe máy biển số 49AK-004.52 do anh Đoàn Văn Thành Công điều khiển. Vụ va chạm khiến anh Công và hai người em cùng đi trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị cháy còn trơ khung sắt.

Hội đồng Bảo an đã thông qua một dự thảo thông cáo về vấn đề Ukraine, vốn không bị Nga phản đối, sau cuộc họp kín nhằm thảo luận về tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine.Thông cáo này nêu rõ: “Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi quay lại ngay một cơ chế ngừng bắn.”