TPO - 5 người đã chết sau khi một chiếc máy bay hạng nhẹ hiệu Beechcraft B200 đâm vào một trung tâm mua sắm ở Melbourne, Australia. Vụ tai nạn xảy ra vào 9 giờ sáng ngày 21/2.

Chiếc máy bay đã đâm vào khu vực nhà kho của trung tâm mua sắm. (Nguồn: BBC)

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại hiện trường cống xả nước thải màu đỏ được cho là của Formosa xả ra biển gây hoang mang dư luận. Trước thông tin này, ông Hoàng Văn Thức Phó Tổng cục trưởng Môi trường khẳng định: Video clip về cống xả nước thải màu đỏ không phải được quay ở Formosa Hà Tĩnh. Đây là thông tin sai sự thật. Kiểm tra trực tiếp tại ba điểm xả thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa không phát hiện được cống nước xả thải màu đỏ như đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng phát trong căn nhà địa chỉ 97/54 nên hô hoán. Ngọn lửa lan nhanh, người dân xung quanh đã cố gắng chữa cháy nhưng bất thành. Lo sợ ngọn lửa cháy lan, nhiều người đã phải di chuyển đồ đạc. Do căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, toàn bộ tài sản trong căn nhà rộng khoảng 100m2 đã bị thiêu rụi, rất may không có thương vong về người.

Tài xế dừng xe định sửa chữa nhưng vừa bước xuống đường thì phát hiện phần đuôi xe đang phát hỏa, khói đen bốc lên. Anh Linh cùng phụ xe liền dùng bình chữa cháy trên xe để dập lửa nhưng bất thành. 15 hành khách hoảng hốt mang một số hành lý rời khỏi xe nên tránh được thương vong dù lửa bùng phát rất nhanh bao trùm toàn bộ chiếc xe. Xe cứu hỏa của lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng cách xa hiện trường tới 50km nên khi vào tới nơi thì xe khách đã bị thiêu rụi.

Trước đó, các cơ quan có trách nhiệm đã báo cáo chi tiết sự việc vào ngày 20/2, trong đó xác định vụ việc xe taxi chở bà Ngọc và bà Hương đã gây tai nạn đối với 1 học sinh trường này khiến em bị gãy xương đùi. Hiệu trưởng và Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên đã có biểu hiện che giấu sự việc, không trung thực cũng như không hợp tác với cơ quan điều tra. Điều này gây khó khăn cho cơ quan điều tra và vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người giáo viên.

Hai chiếc xe trên giá xuất hóa đơn là hơn 6,2 tỉ đồng. Theo tìm hiểu, tháng 3-2016, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý đã tặng cho Cà Mau hai chiếc xe trên. Trao đổi vấn đề trên với chúng tôi về hai chiếc xe trên, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch tỉnh Cà Mau, cho biết: Việc tặng và nhận hai chiếc xe trên đã thực hiện theo đúng quy trình.

Người nhà bà Thảo cho biết, bà Thảo được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa vết thương trên cơ thể, sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Chiếc xe này do Công an phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa quản lý và sử dụng. Hiện hồ sơ sự việc đã được hoàn tất, bàn giao lại cho Công an TP và cảnh sát giao thông TP Thanh Hóa.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Hồng Duy (SN 1988), đang là nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng cầu ống lồng tại cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. hoảng 8h45 sáng 20/2, anh Duy đang tham gia sửa chữa cầu ống lồng của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) thì không may bị máy kẹp chết. Được biết thêm, tại thời điểm xảy ra vụ việc không có máy bay khai thác, sử dụng ống lồng.

Chất lượng hoạt động của các hợp tác xã bắt đầu được chuyển biến mạnh từ năm 2015 và đặc biệt là năm 2016 nên đã nâng số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả từ khoảng 10% năm 2014 lên trên 30% năm 2016. Doanh thu bình quân đạt 1,1 tỷ đồng/hợp tác xã và thu lợi nhuận bình quân khoảng 200 triệu/hợp tác xã. Theo đó, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đạt khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Trường, quyền Chi cục trưởng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lực lượng QLTT làm việc tại khu vực biên giới và 11 huyện, thành phố trong tỉnh đã ra quân kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Ông Trường cho biết thêm: Trong thời điểm hiện nay, lực lượng chống buôn lậu cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa; khi mà cúm gia cầm A/H7N9 đang bùng phát rất mạnh ở Trung Quốc.

Hãng tin dẫn lời quan chức cảnh sát bang Victoria Stephen Leane cho biết tất cả các nạn nhân đều là hành khách trên chuyến bay xấu số. Chiếc máy bay đã bị hỏng nặng động cơ không thể phục hồi sau khi cất cánh từ sân bay Essendon ở Melbourne. Các nhân chứng cho biết nó đâm vào khu vực nhà kho của trung tâm mua sắm kể trên và phát nổ. May mắn là trung tâm thương mại chưa mở cửa vào thời điểm tai nạn xảy ra.