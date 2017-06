Sáng 29/6, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (chủ đầu tư thuộc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức thông xe nhánh cầu N1 và N2 thuộc dự án cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt. Nhánh N1 từ Đại lộ Võ Văn Kiệt phía huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ được xây dựng với chiều dài hơn 167m, rộng 6,5m, đáp ứng 1 làn xe hỗn hợp; nhánh N2 từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống Đại lộ Võ Văn Kiệt phía quận 1 dài hơn 142m, rộng 6,5m. Dự án cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng, được khởi công ngày 29/11/2016, đến nay vượt tiến độ 5 tháng.

Theo nội dung văn bản, sau khi xem xét văn bản đề nghị ngày 26/6 của luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng luật sư Phạm Sơn – Đoàn luật sư Hà Nội về việc nhận bào chữa cho ông Lê duy Phong, cơ quan CSĐT – Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã thông báo cho bị can Lê Duy Phong về việc luật sư Nguyễn Văn Kiệm nhận bào chữa cho bị can Phong. Theo cơ quan điều tra, bị can Lê Duy Phong thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và đã có đơn từ chối luật sư.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 4,15%. Các nguyên nhân làm CPI giảm do sau nhiều lần điều chỉnh tăng giảm, tổng chung giá xăng giảm 560 đồng/lít; giá dầu diezen giảm 430 đồng/lít. Từ đó khiến giá nhóm nhiên liệu giảm 1,47% so với tháng trước và góp phần giảm CPI chung khoảng 0,06%. (Xem chi tiết)

Các phương án của quân đội Mỹ đối với Triều Tiên đã được cập nhật và sẵn sàng trình lên Tổng thống Donald Trump, CNN ngày 28/6 dẫn lời hai quan chức quân đội Mỹ cho biết. Việc này sẽ được thực hiện nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân ngầm hoặc thử tên lửa đạn đạo, đạt tiến bộ về phát triển vũ khí có thể tấn công Mỹ. Ông HR McMaster, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, xác nhận việc này.