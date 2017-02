TPO - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 21/2 cho biết Mỹ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Nga, song sẽ không thỏa hiệp về sự hỗ trợ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. Nguồn: AP.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 24/02 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. (Xem chi tiết) Tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức, chiều 21/2, ông Khoa nhấn mạnh, hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ giúp mỗi người dân có 1 hồ sơ sức khỏe duy nhất và thống nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.

Sáng nay, 22/2, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, qua báo cáo của công an thành phố, xe 43A 299.99 mà Bí thư Nguyễn Xuân Anh đi là biển số thật. Đồng thời chiếc xe Land Rover của một doanh nghiệp mang biển số trắng 43A 299.99 cũng là thật. Trước đó, trên chuyên trang của một tờ báo có đưa thông tin xe biển số xanh 43A 299.99 hiệu Toyota Avalon Limited mà Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang đi có giá thị trường khoảng 2,5 tỷ đồng. Giá trị đó vi phạm Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ (quy định tiêu chuẩn Bí thư thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỉ đồng). Chiếc xe này còn được cho là trùng với biển số một chiếc xe Land Rover của một doanh nghiệp mang biển trắng. Chuyên trang cho rằng: xe bí thư Nguyễn Xuân Anh đi là “biển số giả”. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết qua điều tra sơ bộ, các cơ quan chức năng đang nghi ngờ vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Quế Võ vào đêm 21/2, có thể do thuốc nổ.

Cũng theo ông Quỳnh, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của một nạn nhân tử vong là Dương Văn Trung (SN 1989, ở Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân tử vong còn lại cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính do tính chất phức tạp của hiện trường. Ngoài 12 người bị thương được đưa về Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh thì còn 2 người nữa được đưa sang một bệnh viện thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. (Xem chi tiết)

Thời điểm kể trên, anh Nguyễn Minh Nam (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) và Nguyễn Văn Khánh (thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) lái ô tô chở 10 lóng gỗ theo hướng từ Đức Cơ đi Chư Prông. Đến đoạn quốc lộ qua thôn 1, xã Thanh An, xe của anh Nam mất lái rồi lật ngửa xuống vệ đường sau khi tránh xe máy của chị Nguyễn Thị Liễu (thôn 1, xã Thăng Hưng). Vụ việc khiến anh Nam và Khánh chết tại chỗ, chị Liễu bị thương nhẹ. (Xem chi tiết) Trước đó, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đa vết thương ở vùng bụng, ngực, bàn tay trái bị dập nát, khuôn mặt bị cháy đen, do nổ bình gas mini. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định. (Xem chi tiết) Nạn nhân là anh Phạm Văn Thé, 33 tuổi, ở thôn Kà Rầy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ. Trước đó, ngày 17/2, Phạm Văn Thé cùng 2 người đàn ông ở cùng thôn là Phạm Văn Nao và Phạm Văn Biên sử dụng súng tự chế vào khu rừng giáp ranh để đi săn. Đến chiều ngày 19/2, trong lúc cả 3 người tỏa các hướng khác nhau để săn thú rừng. Thì nghe tiếng súng nổ, Phạm Văn Biên và Phạm Văn Nao chạy đến khu vực Phạm Văn Thé săn thú thì phát hiện Thé đã tử vong do bị súng bắn.





Phát biểu trong một phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về các cuộc xung đột ở châu Âu, bà Haley nói rằng chính sách của Nga đối với Ukraine là một trong số những thách thức mà châu lục này này đang phải đối mặt. Theo bà Haley, Mỹ có thể cải thiện quan hệ với Nga, song Washington sẽ "không thể tăng cường hợp tác với Moskva nếu phải đánh đổi lấy an ninh của các đồng minh và bạn bè châu Âu."Trước đó, Giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí Rostec Nga, ông Sergei Chemezov cho biết Moscow và Ankara đang đàm phán để hoàn tất hợp đồng mua bán tổ hợp tên lửa S-400. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến chi 3,4 tỷ USD để mua các tổ hợp phòng không hiện đại, cũng như công nghệ để tự phát triển hệ thống lá chắn tên lửa. (Xem chi tiết) Kế hoạch này ước tính sẽ khiến Đức tiêu tốn thêm khoảng 955 triệu euro mỗi năm kể từ năm 2024.