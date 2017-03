Sau khi cùng với thành phố Hà Nội tổ chức đối thoại với trên 600 nhà xe, Bộ GTVT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội vừa qua. Cụ thể, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục rà soát để bố trí hợp lý các tuyến thuộc diện điều chuyển về bến Nước Ngầm hay bến xe Giáp Bát, hoặc tái cơ cấu lại giữa bến xe Giáp Bát với Nước Ngầm để đảm bảo cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch đối với các tuyến từ các địa phương, trong đó có các tuyến Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình… (Xem chi tiết)

Dự án cầu vượt Cổ Linh có kết cấu bằng thép trị giá 161 tỷ đồng, là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trọng điểm này.

Theo đó, hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa mới giao cho Thanh tra tỉnh khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh để báo cáo trước ngày 30/3/2017. (Xem chi tiết)

Cụ thể, tại buổi làm việc hôm qua (8/3), tổng thầu xây dựng là Tập đoàn Doosan (Hàn Quốc) đã cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan tới sự cố này. Tổng thầu cam kết sẽ thay thế toàn bộ thiết bị bị hư hỏng và cho hay, nếu được giao hiện trường sớm thì sẽ tích cực triển khai khắc phục sự cố, bảo đảm đúng tiến độ. (Xem chi tiết)

Theo AP, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 8/3 cho biết 200 lính thủy cùng nhiều pháo hạng nặng đã được triển khai vào Syria trong khuôn khổ công tác chuẩn bị đang diễn ra cho cuộc chiến nhằm đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS. Việc triển khai trên mang tính tạm thời, song đây là dấu hiệu sớm cho thấy Nhà Trắng đang thiên về xu hướng cho phép Lầu Năm Góc có khả năng linh hoạt lớn hơn trong việc đưa ra các quyết định tác chiến thông thường trong cuộc chiến chống IS.

Nguồn tin trên dẫn lời một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Trump đã đưa ra đề cử trên trong tuần này. Quan chức này cũng cho biết, ông Huntsman đã thẳng thắn chia sẻ sẽ chấp thuận giữ chức vị này.Theo thông báo của Bộ Nội vụ, kho chứa 7 thùng thuốc nổ được phát hiện tại khu vực hẻo lánh gần thị trấn Irun, miền Nam Tây Ban Nha, không có dấu hiệu hoạt động trong thời gian gần đây, song rất có thể được ETA sử dụng để cung cấp thuốc nổ cho một đơn vị chỉ huy của ETA tại khu vực Irun.