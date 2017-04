Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho hay Washington sẽ tập trung vào việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thay đổi so với phát ngôn tuần trước.

Đại sứ Mỹ tại LHQ đưa ra bằng chứng về vụ tấn công bằng vũ khí hoá học ở Syria. Ảnh: Reuters.

Từ ngày 9/4, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi ở vùng núi phía Tây nắng nóng cục bộ lên tới 38-39 độ C. Đến ngày 11/4 nhiệt độ cao nhất ở khu vực này vẫn là 38 độ C, từ ngày 12/4, nắng nóng dịu dần, nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 29 độ C.

Liên quan đến vụ 5 ô tô chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân, chiều 8/4, sau khi được Phòng CSGT Hà Nội (PC67) gửi giấy mời, người điều khiển xe đầu tiên là một phụ nữ đã đến trụ sở CSGT số 2, PC67 làm việc. Tại đây nữ lái xe này thừa nhận lỗi vi phạm và chấp hành bị xử phạt. Nữ chủ nhân điều khiển xe này được xác định là Trịnh Thu Hường (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị Hường được xác định là người điều khiển xe ô tô hiệu Ford Ecosport, một trong 5 tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 6/4. Với lỗi vi phạm trên, nữ tài xế sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP với mức phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. (Xem chi tiết)

Trước đó 1 ngày, lực lượng CSGT Cát Lái (PC67, Công an TPHCM) phát hiện Phong chạy quá tốc độ cho phép trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, Phong không xuất trình được các giấy tờ có liên quan như bằng lái xe, giấy chứng minh thư… Sau đó, CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn thì Phong chống đối, chửi lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, chỉ huy đội CSGT Cát Lái xuống khuyên Phong hợp tác tuy nhiên, đối tượng bất ngờ ném điện thoại vào người CSGT, lao tới đánh.

Trước đó, chiều 8/4, tại công trình xây dựng nhà ở thuộc địa phận thôn Phước Thủy (xã Phước Đồng), do anh Nguyễn Sơn Quế (34 tuổi) làm chủ xảy ra vụ sập sàn bê tông nghiêm trọng. Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên khi các công nhân đang thi công công trình, thì tấm đan bê tông trên lầu một bất ngờ đổ sập. Hậu quả, anh Trương Văn Chín bị tấm bê tông đè trúng người tử vong tại chỗ, anh Trần Quang Cương cùng một người khác bị thương nặng. Những người bị nạn đều là công nhân đang thi công căn nhà trên.

Sau khi đánh nhau bên ngoài, khoảng 5-6 người ở Cà Mau mang theo hung khí kéo vào bệnh viện tiếp tục truy sát đối thủ. Theo đó, tối 8/4, anh Trần Thanh Lợi (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, cùng ở huyện Phú Tân, Cà Mau) được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Khu vực huyện Cái Nước cấp cứu do bị chém, mất nhiều máu. Gần một giờ sau, khoảng 5-6 thanh niên mang theo hung khí xông vào phòng cấp cứu truy sát anh Lợi và anh Tuấn. Hai người bị truy tìm cùng nhiều bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ, tháo chạy tán loạn. (Xem chi tiết)

Ngày 9/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước động thái này, bà Hằng tái khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, bà Hằng nói. (Xem chi tiết) Bà Nikki Haley cho biết sự thay đổi chế độ ở Syria là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Reuters hôm nay đưa tin. "Chúng tôi không thấy một Syria hoà bình khi ông Assad còn tại vị", bà Haley nói. Các ưu tiên khác của Mỹ gồm truy quét Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và loại bỏ sự can thiệp của Iran ở Syria.

Thiếu tướng Francisco Espaillat, tham mưu trưởng Lực lượng quân dự bị của lục quân Mỹ, đã đột ngột ngã quỵ trong lúc tập luyện thể chất, trước khi được tuyên bố tử vong tại trung tâm quân y Womack. Vị tướng 56 tuổi, người TP.New York, đã được bổ nhiệm làm chỉ huy của Văn phòng Lực lượng quân dự bị lục quân tại căn cứ Belvoir, bang Virginia. Ông vừa được đề bạt hàm tướng hai sao vào ngày 27/3, trước đó ông là tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh quân dự bị lục quân Mỹ. Lục quân Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của vị tướng này.



Chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu MH2718 cất cánh từ Kuala Lumpur đã bị trượt khỏi đường băng số 13 khi đang hạ cánh. Tại thời điểm máy bay hạ cánh đường băng rất trơn do mưa to. Hãng hàng không Malaysia đã xác nhận sự cố trên thông qua một bản thông báo trên trang Facebook chính thức của hãng này.Theo thông báo, một chiếc hộp tình nghi là một quả bom, có kích thước 30x30cm, đã được tìm thấy tại khu Groenlann ở trung tâm Thủ đô Oslo. Cảnh sát lập tức đã cho phong tỏa khu vực này, sơ tán người dân, dựng hàng rào cách ly để đội rà phá bom mìn thực hiện vụ nổ có kiểm soát. Một đối tượng tình nghi liên quan vụ việc cũng đã bị bắt giữ và đang tiến hành thẩm vấn.