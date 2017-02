TPO - Mỹ và Nga ngày 16/2 đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường liên lạc quân sự trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Baku của Azerbaijan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 582/BTNMT-TCMT gửi Bộ Công an đề nghị điều tra vụ việc phóng sinh sinh vật ngoại lai vào sông Hồng tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trước đó vào ngày 05/02/2017 (sáng 9 tháng giêng) tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một lượng lớn cá đã được phóng sinh, trong đó có loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Theo một số chuyên gia, trong số cá được phóng sinh có loài cá chim trắng, một loài cá ăn thịt đáng sợ thuộc họ cá hổ Characidae du nhập từ Nam Mỹ được nuôi ở các ao hồ Việt Nam. (Xem chi tiết)

Ông Đồng Xuân Linh, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, chưa thể khẳng định 49 bệnh nhân ngộ độc tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải là do rượu pha cồn công nghiệp methanol.

Trước đó, ngày 7/2, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiếp nhận 16 bệnh nhân tại buôn NaoA, xã Ea Tul, thành phố Buôn Ma Thuột, có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, nôn ói. Các bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm sau khi cùng ăn gỏi lợn, uống nước giếng.

Khi đến nút giao An Phú thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải loại 1,9 tấn BKS: 51C - 849.97, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Lực đâm mạnh khiến đầu xe sang nát bét, nhiều mảnh vỡ văng tung toé. Rất may, túi khí bung ra nên người ngồi trên xe may mắn thoát nạn. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Lúc 9 giờ ngày 17/2, Trung tâm nhận được thông tin tàu cá Thanh Nga (chưa rõ biển số, trên tàu có 12 ngư dân) bị nổ bình gas vào khoảng 1 giờ ngày 17/2, tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 41 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Vụ nổ làm 1 ngư dân mất tích, 11 người bị thương; trong đó, có 7 đến 8 người bị thương nặng. Tàu cá Hồng Ngọc hoạt động gần đó phát hiện đã tiếp cận và vớt được 11 ngư dân trên.

Những ngư dân này đi trên 2 tàu đánh cá và bị các nhân viên thuộc ABF chặn giữ ngày 15/2 vừa qua ở vỉa đá ngầm Saumarez Reef ngoài khơi tiểu bang Queensland của Australia. Khi lên tàu khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn hải sâm nên đã đưa tàu và toàn bộ ngư dân về trụ sở ở bang Queensland.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các mối quan hệ giữa quân đội hai nước cũng như tình hình an ninh ở châu Âu, Trung Đông và những khu vực khác trên thế giới, đồng thời cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn cho các hoạt động quân sự nhằm giảm nguy cơ khủng hoảng hoặc xảy ra những sự cố bất ngờ.

Quyết định của ông Harward phản ánh sự “chao đảo” trong nội các của ông Trump, sau khi ông Michael T. Flynn từ chức Cố vấn An ninh Cấp cao và ông Andrew Puzder rút khỏi đề cử Bộ trưởng Lao động. Hiện Harward đang làm Giám đốc điều hành của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin, chịu trách nhiệm mảng giao thương với Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống nhất ở Trung Đông.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu này. Kẻ đánh bom tự sát bước vào ngôi đền rồi ném lựu đạn vào đám đông tín đồ đang hành lễ. Khi lựu đạn không nổ, đối tượng đã kích hoạt bom tự sát.