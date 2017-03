TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 đã khẳng định rằng cả Nga và Syria đều không oanh tạc nhằm vào các nhóm vũ trang do Mỹ bảo trợ. Theo Nga, chiến đấu cơ của Nga và Syria đều không tiến hành bất kỳ cuộc oanh tạc nào vào những khu vực mà phía Mỹ đề cập.

Không quân Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo tính toán của cơ quan chức năng Hà Nội, nếu áp dụng khoán kinh phí xe công trên toàn thành phố thì sẽ có khoảng 500 lái xe phải điều chuyển công việc. Việc xem xét bố trí điều chuyển công việc cho các lái xe sang các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, thậm chí hỗ trợ kinh phí để họ đổi bằng lái cho phù hợp với các phương tiện mới, đang được tính đến. Đối với những lái xe không có nhu cầu tiếp tục làm việc hoặc chuyển công tác sẽ được giải quyết chế độ theo quy định của Luật lao động. (Xem chi tiết)

Theo đó, sẽ có thêm 5 trường hợp vướng mắc được xét cấp sổ đỏ, bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014; đất được giao không đúng thẩm quyền trước 1/7/2004, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch; diện tích đất tăng thêm ngoài diện tích thể hiện trên giấy tờ về QSDĐ; đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau.

Vào ngày 28/2, khi sự việc xảy ra, phía Công an tỉnh Thái Bình đã đưa một tổ CSGT và các cơ quan chức năng lên khu vực các xe đang đỗ ở trạm thu phí Pháp Vân để vận động trực tiếp các lái xe không tham gia phản ứng, đưa xe về Thái Bình. Phía Hiệp hội vận tải và các doanh nghiệp vận tải hành khách Nam Định cũng đã cam kết tuân thủ quyết định của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc chuyển tuyến.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, cho biết Ban này đã tiếp nhận hơn 386 triệu đồng từng hỗ trợ ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định hoàn trả ngân sách. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định lý giải: quá trình đăng ký đi học tiến sĩ nước ngoài, ông Toàn vượt quá tuổi so với quy định. Việc áp dụng chính sách đào tạo cán bộ khoa học- công nghệ trình độ cao để hỗ trợ cho ông Toàn đi học tiến sĩ là không phù hợp buộc phải thu hồi lại tiền hoàn trả cho ngân sách.

Bộ Văn hóa khẳng định thông tin có được trong quá trình phát hiện cũng như việc tổ chức bảo vệ, nghiên cứu hiện vật (gồm quách gỗ nhỏ đã bị cạy phá dài hơn một mét, một thẻ tre dài 265 cm, rộng 9,76 mm) cho thấy chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận nguồn gốc, chủ nhân của hiện vật là Trạng trình.

Trên xe có một người phụ nữ, một số người dân đã nhảy xuống, đạp cửa xe và đưa nạn nhân ra ngoài. Cảnh sát đã phải huy động xe cẩu, xe cứu hộ để đưa xe gặp nạn khỏi lòng mương.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 tối 1/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, về việc xe ôtô 4 chỗ màu đen biển kiểm soát 51G 30024 chạy trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) từ hướng tỉnh Bình Phước đi Đắk Nông, khi đi qua địa phận huyện Bù Đăng, đã đâm vào một phụ nữ (khoảng trên 20 tuổi) đi bộ cùng chiều làm người này bị hất văng vào lề đường, tử vong tại chỗ nhưng xe vẫn tiếp tục chạy. Khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, xe vi phạm bị bắt giữ khi tới Trạm thu phí xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Từ tháng 10/2016 đến nay, Trung Quốc ghi nhận số người bị chẩn đoán nhiễm virus H7N9 là 460 trường hợp, tăng nhiều so với năm trước đó, và tăng gấp 3 lần so với năm 2013. Cho đến nay, chỉ có 1/3 số người được chẩn đoán nhiễm chủng virus nguy hiểm này chết vì nó.Trước đó, đại diện của Lực lượng Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid (Qatar) đã bày tỏ quan ngại việc chiến đấu cơ của Syria và Nga, trong khi thực hiện sứ mệnh tiêu diệt IS ở phía Nam thành phố Menbij, miền Bắc Syria, có thể đã sơ ý oanh kích vào các nhóm vũ trang do Mỹ bảo trợ.Theo người phát ngôn của Đại học Concordia, 3 tòa nhà của trường đã phải sơ tán khẩn cấp trong sáng 1/3 và đóng cửa cho tới khoảng 18 giờ địa phương (6 giờ sáng 2/3 giờ Việt Nam). Cảnh sát Montreal cho biết đang điều tra bức thư đe dọa.