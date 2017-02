TPO - Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ thành lập một ủy ban chung nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự sau khi ba binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong khuôn khổ chiến dịch không kích của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn vùng biên Karkamis thuộc tỉnh Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) - khu vực giáp ranh với Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

​Từ tết đến thời điểm hiện tại, lượng du khách đến với đền khoảng 100.000 người, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Việc kiểm kê tiền được thực hiện hằng ngày theo đúng quy trình quy định. Sau khi kiểm kê, số tiền công đức sẽ được nhập vào ngân sách nhà nước, phục vụ cho việc bảo tồn, tôn tạo, mở rộng khu di tích, tổ chức lễ hội.

Các nơi khác chịu mức nhiệt thấp dưới 7 độ C như Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6 độ C. So với cùng thời điểm hôm qua, sáng nay nhiệt độ Hà Nội giảm 2 độ C, ba trạm ghi nhận mức 14 độ C là Sơn Tây, Ba Vì, Hoài Đức. Còn Láng và Hà Đông 15 độ C. Đến trưa trời có thể hửng nắng nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày không quá 20 độ C.

Bà Liên cho biết, giếng được đào khoảng năm 1993, nhưng không có hiện tượng nước nóng bất thường. Chính quyền xã đã khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước từ giếng để sinh hoạt, khi chưa có kết quả từ ngành môi trường. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã phát hiện có nguồn nước nóng. Khu vực nhà bà Liên là đồng bằng, không có gò đồi.

Theo y học cổ truyền, mật động vật kể cả loại độc và không độc vẫn được dùng như một loại dược liệu chữa bệnh. Tùy từng loại có thể dùng uống trong hay bôi ngoài da. Tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo, tuyệt đối không uống mật cá trắm.

Theo nhiều công nhân, lý do họ ngừng làm việc để phản đối công ty là do việc tính ngày tháng để được hưởng lương tháng 13 của công ty hết sức khắt khe. Theo đó chỉ các công nhân làm đủ 12 tháng mới được hưởng đủ tiền lương tháng 13. Một số người thiếu vài ngày cũng không được hưởng đủ mà tính giống như những người làm đủ 6 tháng (được hưởng nửa tháng lương). Huyện đã cử nhiều lực lượng chức năng đến công ty để làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xe này mang biển số 51B-19373, là loại xe giường nằm. Chủ xe là Công ty Dịch vụ thương mại vận tải Hoàng Phát (ở H.Hóc Môn, TP.HCM). Công tác ứng cứu và điều tra nguyên nhân, kể cả việc xác định thông tin liên quan đến chủ xe… đã gặp nhiều trở ngại do xe cháy nặng, mất cả biển số, cả tài xế lẫn hành khách rời khỏi hiện trường còn chủ xe “mất liên lạc”.Theo Nhà Trắng, tuyên bố này được ông Trump đưa ra theo đề nghị của ông Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tuyên bố trên trái ngược với tuyên bố trước đó hồi tháng 12/2016, trong đó Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không nhất thiết phải duy trì chính sách "một Trung Quốc".Theo nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu Các Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/2, ủy ban này đồng thời có nhiệm vụ tăng cường phối hợp hành động giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.