TPO - Ngày 4/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kể cả khi không có Mỹ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: RIA Novosti)

Là quốc gia xuất khẩu gạo thuộc Top đầu thế giới nhưng sản xuất và xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn vấp phải rất nhiều khó khăn. Hiện cơ cấu giống lúa ở một số vùng không còn thích hợp để tiếp tục duy trì phát triển. Việt Nam xuất khẩu nhiều nhưng thị trường xuất khẩu chưa ổn định, các thị trường khó tính chưa vào được nhiều, chủ yếu vẫn là thị trường châu Á, châu Phi. Sau gần 2 năm xây dựng, Đề án tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 mới đây đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt. Đề án xác định không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh lúa gạo mà còn bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vì vậy, chưa thể xác định được thời gian khôi phục hoàn toàn tuyến cáp, Internet quốc tế tiếp tục bị chậm hoặc gián đoạn.Trước đó, kế hoạch sửa chữa, khắc phục sự cố trên tuyến cáp Liên Á đã liên tục “lỗi hẹn”. Cụ thể, thay vì được khôi phục hoàn toàn vào ngày 25/2 như lịch cũ, thời gian dự kiến khôi phục tuyến cáp đã tiếp tục bị lùi đến ngày 1/3, ngày 4/3 và đến nay thì chưa xác định được thời hạn hoàn tất việc sửa chữa, khắc phục sự cố.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết địa phương vừa cấp chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học cho công viên động vật hoang dã thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển vườn thú Faros. Công viên động vật hoang dã này được xây ở xã Nhơn Lý và Nhơn Hội rộng gần 130 ha. Dự kiến tháng 4 tới, chủ đầu tư sẽ đưa về khoảng 1.230 cá thể với 73 loài động vật hoang dã quý hiếm vừa góp phần bảo tồn vừa thúc đẩy phát triển du lịch hài hòa giữa không gian biển với núi rừng hoang sơ ở phố biển Quy Nhơn.

Hai nghi can này là: P.N.D (44 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) và N.V.T.D (49 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Trước đó, vào sáng 3.3, ông P.N.D mang 1.000 tờ USD, mệnh giá 100 USD/tờ đến ngân hàng Vietcombank ở Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1 để quy đổi thành tiền Việt Nam. Tại đây, nhân viên ngân hàng phát hiện số tiền trên bị sửa, cạo... nên đã âm thầm báo cho cấp trên và bí mật báo công an. Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tiến hành mời người đàn ông cùng tang vật về trụ sở để làm việc.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò cũng như sự hỗ trợ của Liên hợp quốc trong các hoạt động phát triển tại các nước, đồng thời kêu gọi các nước nỗ lực thực hiện Nghị quyết về Hợp tác phát triển, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ quan phát triển Liên hợp quốc tại thực địa. Đại sứ Nguyễn Phương Nga chia sẻ quan ngại của nhiều nước về xu hướng giảm sút nguồn lực và kêu gọi các nước tài trợ tiếp tục cam kết hỗ trợ nguồn lực dành cho phát triển.

Dự án này sử dụng vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Một trong những cấu phần quan trọng khác của dự án là xây dựng hệ thống phát hiện dông sét, đặc biệt là trong những trận bão đối lưu lớn. Hệ thống phát hiện dông sét cũng là hệ thống đầu tiên của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, góp phần cải thiện đáng kể năng lực của Trung tâm trong dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ba người Thái nói trên bị tình nghi đâm chết một thanh niên 21 tuổi người Việt Nam tên Nguyen Dinh Lien. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25/12/2016, cảnh sát phát hiện Lien nằm bất tỉnh và người đầy máu trên một con đường ở khu Shimizu thuộc thành phố Choshi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong khoảng một giờ sau đó. Cảnh sát cho biết trước khi xảy ra vụ việc, hai nhóm người Việt Nam và Thái Lan đã cãi nhau tại một nhà hàng. Lien đến hiện trường để hỗ trợ bạn nhưng sau đó bị một trong ba nghi phạm Thái Lan đâm vào lưng.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về việc liệu Nga có sẵn sàng một mình tiếp tục tham gia cuộc chiến chống IS hay không. Trước đó cùng ngày, hãng tin AP cho biết: "Theo một số quan chức chính phủ và nhà ngoại giao Phương Tây, trước hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn và đồng minh của ông là ông sẽ gác lại, có thể là tạm thời, kế hoạch theo đuổi một thỏa thuận với Moskva liên quan đến IS cũng như một số vấn đề an ninh quốc gia khác".

Ông Coons, một thành viên trong Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện, còn cho biết thêm rằng: Những bản ghi "cung cấp những góc nhìn quan trọng" về việc liệu tình báo Nga có "hợp tác, cấu kết" với đội ngũ của Trump hay không. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ tiết lộ về sự tồn tại của những bản ghi tối mật này, một sản phẩm nhiều khả năng là của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.