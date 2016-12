TPO - Các hãng thông tấn Nga đưa tin, Bộ phận thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết mảnh vỡ của máy bay Tu-154 mất tích sáng 25/12 vừa được tìm thấy ở khu vực Biển Đen. Máy bay Tu-154 trên mất tích cùng với 93 người sau khi cất cánh từ thành phố Sochi bên bờ Biển Đen vào lúc 2 giờ 40 phút GMT (7 giờ 40 phút giờ Việt Nam).

Cục hàng không Việt Nam vừa đề nghị các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco sớm triển khai kế hoạch đưa tàu bay đậu qua đêm ở sân bay Cần Thơ, nhằm giảm tải cho Tân Sơn Nhất. Các hãng báo cáo việc thực hiện trước ngày 30/1/2017. Theo Cục Hàng không, do mật độ khai thác bay tăng cao, đặc biệt là tăng chuyến và mở mới các đường bay nội địa, nên số lượng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam ngày càng nhiều, gây áp lực rất lớn lên kết cấu hạ tầng hàng không, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện Tân Sơn Nhất có 57 chỗ đậu máy bay, song số máy bay các hãng trong nước đậu qua đêm tại đây thường cao hơn số lượng sân bay có thể điều phối được. (Xem chi tiết)

Ông Hải hiện là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco. Ông Hải hiện còn kiêm phụ trách kế hoạch sản xuất, văn phòng và marketing tại Sabeco. Hồi tháng 6 vừa qua, sau khi Trưởng ban Marketing nghỉ hưu, ông Hải được giao tạm thời kiêm nhiệm vị trí này chờ bổ nhiệm người mới.

Đây là đối tượng chuyên phân phối ma túy, cho các con nghiện trên địa bàn. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 bánh cần sa khô, cùng nhiều gói nilon chứa cần sa đã được chia nhỏ và một bọc “cỏ Mỹ”. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận, số lượng cần sa trên được y chia thành hàng ngàn gói nhỏ, để phân phối trên địa bàn thành phố.

Vụ tai nạn khiến 2 người đang ngồi thay lốp cho xe bán tải tử vong. Theo đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xe bán tải đậu trên làn dừng khẩn cấp song vẫn nằm trên làn số 3 (làn xe đang lưu thông) khoảng 40 cm. Trong khi 2 người đi xe bán tải thay lốp xe bị xịt, có một người đứng báo hiệu cho các xe khác. Tuy nhiên, do trời tối, tốc độ lưu thông nhanh nên xe bồn đã đâm vào đuôi xe bán tải.

Theo ghi nhận tại hiện trường, tường nhà, cửa… cùng nhiều vật dụng trong nhà ông Xin đã bị hư hỏng nặng. Sáng nay, 2 học viên cùng 1 thầy giáo của trường đã dùng xe trên do 1 học viên điều khiển lưu thông trên QL1 đi từ huyện Phù Cát vào TP Quy Nhơn (hướng Bắc- Nam) để đi thi. Trong lúc tránh xe máy, thì chẳng may để xảy ra vụ tai nạn trên.Đây là cuộc điện đàm lần thứ ba giữa hai Tổng thống Iran và Nga trong vòng một tháng qua. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất tại Syria, đặc biệt là sau khi các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị quét sạch khỏi thành phố chiến lược Aleppo.Tàu Liêu Ninh xuất hiện cùng 7 tàu khác, bao gồm 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, 3 khinh hạm và một tàu tiếp tế. Đội tàu này đang di chuyển về phía Đông thì bị tàu khu trục của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản phát hiện vào lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương).Tượng được thiết kế với chiều cao 192 mét, nằm trên một hòn đảo ở biển Arab, phía tây Mumbai. Dự kiến hoàn thành vào năm 2019, công trình sẽ "vượt mặt" bức tượng Trung Nguyên Đại Phật ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cao 128m, hiện giữ kỷ lục tượng đài cao nhất thế giới.