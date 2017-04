TPO - Theo hãng Yonhap ngày 23/4, một giáo sư người Mỹ gốc Hàn đã bị bắt giữ tại Triều Tiên vào tuần trước. Đây là công dân Mỹ thứ ba bị Triều Tiên bắt giữ gần đây.

Kim Dong-chol (trái) và Otto Warmbier, hai công dân Mỹ đang bị giam tại Triều Tiên. Ảnh: CBS News/CNN.

Theo dự báo, chiều nay (23/4) mưa lớn sẽ diễn ra ở TP. HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết lúc 12h ngày 23/4, hệ thống ra-da trạm Nhà Bè phát hiện một số tín hiệu cho thấy dông sét đang xảy ra ở khu vực các tỉnh, thành gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang… Riêng TP.HCM mưa sẽ bắt đầu từ các huyện Nhà Bè, Q.9 dần dần lan vào khu vực trung tâm thành phố. Kèm theo mưa là khả năng có gió, lốc xoáy và sét.

Khoảng 7h sáng 23/4, chiếc xe container lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) theo hướng từ Trung Lương về miền Tây, thì giảm tốc độ để tránh xe phía trước. Cùng lúc đó, xe ô tô loại 7 chỗ, do tài xế Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển phía sau cũng giảm tốc độ, bất ngờ xe tải lưu thông cùng chiều không phanh kịp nên tông mạnh vào đuôi xe 7 chỗ ép chặt vào đuôi xe container làm xe 7 chỗ co rúm hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe 7 chỗ hoảng loạn kêu cứu vì bị mắc kẹt trong ô tô. Ngày sau đó, người dân tại khu vực xảy ra tai nạn đã dùng xà beng cạy cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Lúc 2h sáng nay (23/4), lò nấu phôi thép tại Công ty Thép Việt - Nhật (Hải Phòng) bất ngờ phát nổ, thép nóng chảy văng ra phủ kín nhà xưởng khiến 4 công nhân đang trong ca sản xuất bị bỏng nặng. Họ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp. Do bỏng 75% cơ thể, công nhân Bùi Thái Trọng (34 tuổi) được chuyển thẳng lên Viện bỏng quốc gia (Hà Nội) cứu chữa. Các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp cho biết, trong số 3 công nhân đang điều trị tại bệnh viện một người bị bỏng gần 60% và thương khá nặng ở 2 mắt. Về nguyên nhân gây nổ lò, các công nhân cho rằng, nhiều khả năng do nguồn sắt thép phế liệu nhập ngoại chưa sàng lọc kỹ, để sót vật liệu nổ.

Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc cuộc thanh tra một nội dung tố cáo có tình trạng gian lận hồ sơ tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe buýt tại Hà Nội. Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận số 135/KL-TTCP về việc nêu trên. Cụ thể, Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ xây dựng Bảo Yến tố cáo Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Bảo Châu có hành vi "gian lận hồ sơ" để tham gia đấu thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù nội dung cơ bản cuộc thanh tra chưa được tiết lộ đầy đủ nhưng Bộ Tài chính-một cơ quan được Văn phòng Chính phủ yêu cầu có ý kiến về bản kết luận trên cho biết, Bộ này "cơ bản thống nhất với nội dung thanh tra". (Xem chi tiết)

Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, cho biết, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM), nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) để điều tra về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng không thể thu hồi.

Một ngày sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad bày tỏ quan tâm tới hệ thống phòng không của Nga, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Viktor Ozerov lên tiếng cho biết nước này sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không mà Damascus đang cần. Thượng nghị sĩ Viktor Ozerov nêu rõ với hãng tin Sputnik: “Số lượng hệ thống phòng không cần thiết có thể được đáp ứng ở mức ưu tiên cơ bản, không gây thêm gánh nặng cho nền công nghiệp quốc phòng”. “Việc chuyển giao này sẽ không vi phạm quy tắc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc các luật quốc tế bởi hệ thống phòng không không phải là vũ khí tấn công”, ông Ozerov nhấn mạnh.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết trước những đòn tấn công trừng phạt bằng tên lửa của Mỹ, không quân Syria đã di chuyển các máy bay chiến đấu để giảm bớt nguy cơ bị tấn công. Đồng thời, ông James Mattis cũng cảnh báo chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không được tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.

Theo quân đội Mỹ, Tayib từng được coi là "tỉnh trưởng không chính thức" của tỉnh Takhar láng giềng và cuộc tấn công này là một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn Taliban tùy nghi đi lại trong khu vực trên. Tayib bị quy trách nhiệm trực tiếp đối với cái chết của các quân nhân Mỹ tại Afghanistan và được coi là một mục tiêu trọng điểm từ năm 2011.Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai tàu khu trục Nhật Bản "Samidare" và "Ashigara", ngày 21/4 đã rời khu vực Sasebo ở tỉnh Nagasaki, hai tàu này sẽ tham gia cùng với nhóm tàu của Mỹ để tập huấn về chiến thuật và liên lạc.Một nguồn tin giấu tên cho biết công dân Mỹ, được xác định mang họ Kim, đã bị nhà chức trách Triều Tiên bắt giữ tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào ngày 14/4 khi đang trên đường rời khỏi nước này. Nhân vật này ngoài 50 tuổi, từng là giáo sư Đại học Khoa học và Công nghệ Yanbian và đã tham gia vào các chương trình cứu trợ tới Triều Tiên. Ông Kim đã ở Triều Tiên trong một tháng để thảo luận về các hoạt động cứu trợ. Hiện chưa rõ lý do ông bị bắt giữ.