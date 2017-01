TPO - Một nhân viên lãnh sự tại một thành phố phía tây Mexico bị bắn, khiến FBI treo thưởng 20.000 USD để truy lùng thủ phạm.

Tay súng bắn quan chức lãnh sự quán Mỹ hôm 6/1.

Bắt đầu từ 9/1, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường. Trước khi có mưa, trong hôm nay và ngày mai, nhiệt độ miền Bắc vẫn giữ ở mức 25-27 độ. Sang đến thứ 2, khi trời bắt đầu âm u và có mưa, nền nhiệt ban ngày sẽ giảm 2-3 độ về mức 24-25 độ và sẽ tiếp tục giảm trong những ngày kế tiếp khi không khí lạnh bổ sung xuống. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong ngày 12/1 sẽ chỉ còn 14 độ C, ban ngày rét 17 độ C.

Thời điểm trên, tại Km19+400, thuộc địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) hướng Dầu Giây về Thành phố Hồ Chí Minh, xe tải biển kiểm soát 72N​-8592 do ông Nguyễn Văn Thông điều khiển và xe du lịch 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát 51F-526.74 do ông Nguyễn Thế Vinh điều khiển đã đâm vào nhau. Vụ va chạm làm xe tải bị lật ngang đường ở làn ngoài của tuyến cao tốc, xe du lịch bị vỡ nát phần đầu. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên xe tải và xe du lịch bị hư hỏng nặng.

Dịp này, đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng tỉnh Ninh Thuận 1 tỷ đồng để cùng chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình có nạn nhân chất độc da cam.

Trong tích tắc, ngọn lửa lan rộng, bao trùm khu vực bếp khiến nhiều thực khách hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC quận 8 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và dập tắt đám cháy ngay sau đó. Vụ cháy làm bà Huỳnh Thị Mùi và 1 người đàn ông bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, nhiều vật dụng trong khu bếp bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xì gas trong quá trình chế biến thức ăn.

Nạn nhân tên Hoàng, con anh Vũ Văn Trường, ngụ ấp Vàm, xã Thiện Tân. Sáng 7/1, vợ chồng anh Trường dậy sớm đi làm, để bé Hoàng ngủ một mình. Hơn 6h, hàng xóm thấy căn nhà dựng bằng gỗ tạp, mái tôn của gia đình này bốc cháy dữ dội. Họ cùng nhau phun nước để chế ngự hỏa hoạn. Khi lửa được dập, mọi người vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện bé Hoàng tử vong.

Trước đó hai ngày, Phó Thủ tướng Veysi Kaynak cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được các mối liên hệ của đối tượng khủng bố. Theo ông Kaynak, đối tượng có thể là người Duy Ngô Nhĩ và đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cảnh sát có thông tin về nơi y có thể lẩn trốn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết cảnh sát đã bắt giữ hàng chục nghi can liên quan.Ông Trump khẳng định một mối quan hệ tốt đẹp với Nga là điều tốt và chỉ những "kẻ khờ" mới nghĩ ngược lại. Tỷ phú địa ốc còn nhận định sau khi ông chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, Nga sẽ tôn trọng Mỹ hơn bây giờ, và hai nước có thể sẽ cùng hợp tác để giải quyết một số vấn đề lớn và cấp bách trên thế giới.Điều phối viên quốc gia về bảo vệ dân sự, Luis Felipe Puente, cho biết tro bụi núi lửa đã bao phủ các khu vực xung quanh và nhà chức trách địa phương đang giám sát chặt chẽ hoạt động của núi lửa để đưa ra các biện pháp đối phó cần thiết. Trước đó, sân bay Colima đã phải đóng cửa vì tro núi lửa bao phủ. Giới chức địa phương yêu cầu người dân không đến gần khu vực núi lửa và giữ bán kính an toàn trong vòng 12 km, cũng như áp dụng các biện pháp dự phòng như tích trữ nước sạch và thực phẩm.Nạn nhân bị bắn tối 6/1 tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco, miền tây Mexico. Quan chức không được tiết lộ danh tính bị bắn vào ngực, Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên am hiểu vụ việc cho biết. Người này đang trong tình trạng ổn định. Video từ camera an ninh được đăng lên trang Facebook của tổng lãnh sự quán Mỹ, dường như cho thấy cảnh tay súng đứng chờ xe của nhân viên Mỹ dừng trước barrier trước khi bắn thẳng vào người lái xe và bỏ chạy.