Bản tin 14H: Nhóm thanh niên vào trường quậy phá, đâm chết bảo vệ

Sau hơn 8 tháng phát động và chấm thi, chiều 8/9 UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức trao giải cuộc thi tuyển ý tưởng hay về tổ chức và chống ùn tắc cho giao thông Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Theo đó, cuộc thi không có đơn vị đạt giải Nhất; Giải Nhì được trao cho liên danh viện Quy hoạch đô thị & nông thôn Quốc gia (VIUP) - Nikken Sekkei Civi Engineering LTD (NSC) - Nikken Sekkei Reseach Institute (NSRI). Trị giá số tiền cho giải nhì là 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao số tiền hỗ trợ 25.000 USD cho 5 đơn vị có bài thi lọt vào vào vòng chung khảo. (Xem chi tiết)

Gần 1h ngày 9/9, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực nhà kho của doanh nghiệp Thiên Phương Hoa ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và lan nhanh ra khắp xưởng. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khống chế đám cháy, không để lửa bén lan sang trạm biến áp 250kv bên cạnh và các hộ dân sinh sống gần đó. Do nguyên vật liệu trong kho là bông sợi rất dễ cháy cộng với gió to khiến việc chữa cháy trong đêm gặp nhiều khó khăn. Sau bốn giờ, đám cháy cơ bản được khống chế; ước tính thiệt hại vụ hoả hoạn lên đến nhiều tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định do chập điện.

Khoảng 5h30 sáng 9/9, nhiều người dân đi tập thể dục quanh khu vực cầu Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát hiện thi thể một người đàn ông chết dưới hồ thủy lợi. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn Pừng (SN 1946, ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh). Theo thông tin từ gia đình, khoảng 4 giờ sáng ngày 9/9, như thường ngày, ông Pừng đi câu cá và mò ốc tại cầu khe sanh đến sáng sớm thì không thấy về. Sau đó, gia đình nhận được thông tin là đã chết tại cầu Khe Sanh; gia đình cũng cho biết ông Pừng có bệnh lý về tim mạch. (Xem chi tiết)

N gày 9/9, ông Hồ Trọng Lộc trưởng công an xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn nghi bị điện giật khiến bé trai 4 tuổi tử vong. Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 8/9, cháu Bùi Duy Q ( SN 2014, trú tại xóm 7, xã Quỳnh Lương) đã tử vong, sát chân bé bị cháy sém có một dây điện. Lấy bút đo thì thấy một dòng điện chạy qua. Người nhà nạn nhân cho biết, cách đó hơn 1 giờ người bố đón con ở trường mầm non về nhà, sau đó cháu bé bỏ đi chơi một mình. Trời sẩm tối không thấy con về mọi người đi tìm thì phát hiện sự việc đau thương. (Xem chi tiết)

Ngày 9/9, ông Nguyễn Ngọc Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết sẽ xem xét, có hình thức kỷ luật đối với thầy N.H.Đ, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân vì phát hiện có tình trạng lạm thu ở trường này. Ông Hương cho biết vụ việc xuất phát từ chiều 4/9, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bức ảnh một tờ phiếu thu mang tiêu đề Trường THCS Minh Tân với 20 khoản thu lên tới hơn 9 triệu đồng. Phòng GD-ĐT huyện đã vào cuộc làm rõ, bước đầu xác định tờ phiếu thu không phải của nhà trường, chỉ là sản phẩm do ai đó chế ra. Mặc dù Trường THCS Minh Tân báo cáo không lạm thu nhưng đoàn kiểm tra của Phòng GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra thực tế, xác định tại trường này có tình trạng lạm thu trái quy định. (Xem chi tiết)

Khoảng 21h ngày 8/9, thấy một nhóm thanh niên đến khu nội trú trường trung học phổ thông Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) gây rối, bảo vệ Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi) cầm gậy cao su ra đuổi. Nhóm thanh niên sau những câu nói hỗn hào đã gọi điện thoại bảo Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn mang dao và ống tuýp đến đánh trả thù bảo vệ. Do bị nhiều vết thương, ông Tùng tử vong trong đêm. Cảnh sát xác định người trực tiếp gây thương tích dẫn đến cái chết nạn nhân là Mượn. Nghi can này đã bị bắt. Những người liên quan khác đang bị truy tìm.

Ngày 8/9, Mỹ đã chính thức yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày 11/9 tới về dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên, bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc. Tuyên bố của phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc nêu rõ: "Mỹ đã thông báo với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc rằng nước này muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu ngày 11/9 liên quan đến dự thảo nghị quyết về việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên."

Nhà chức trách Đức vừa phát hiện một danh sách gồm 5.000 người, trong đó có 100 chính trị gia, có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Báo Thế giới của Đức ngày 8/9 dẫn lời giới chức nước này cho biết đã phát hiện danh sách trên khi khám xét nhà riêng và nơi làm việc của 2 nghi can khủng bố tại thành phố Rostock, thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern, miền Đông nước Đức hôm 28/8. Một trong hai nghi can là một cảnh sát đã bị đình chỉ công tác. Đối tượng này được cho là đã sử dụng máy tính ở nơi làm việc để tìm kiếm địa chỉ những người có quan điểm đối lập với chúng.

Ngày 8/9, sau khi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất do trận động đất mạnh 8,2 độ richter làm rung chuyển đất nước Mexico đêm 7/9 (giờ địa phương), Tổng thống Enrique Peña Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Mexico cho rằng trận động đất mạnh 8,2 độ richter nêu trên là trận động đất mạnh nhất ghi nhận được ở nước này trong ít nhất 100 năm qua, thậm chí còn mạnh hơn trận động đất hủy diệt năm 1985, làm trên 10.000 người thiệt mạng ở Mexico City. Theo các con số mới nhất, trận động đất đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 61 người và trên 330 người bị thương. Động đất còn gây ảnh hưởng tới ít nhất 50 triệu người tại 12 bang ở Mexico, đặc biệt là tại 2 bang miền Nam Oaxaca và Chiapas.

