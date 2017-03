Theo đó, vào lúc 7h30 ngày 14/3, trong lúc cùng với các thuyền viên tàu NA 0848TS đánh bắt cá tại tọa độ 190 170 N – 1050 57E, thuyền viên Bùi Văn Hạnh, (SN 1960) không may đã bị rơi xuống biển. Ngay lập tức, các thuyền viên đã vớt ông Hạnh lên tàu tiến hành sơ cứu. Đồng thời, cấp báo với Đồn Biên phòng Quỳnh Phương điều động ca nô ứng cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường di chuyển về đất liền. (Xem chi tiết)

Người bị bỏng nặng nhất, đến 90%. Theo đó, tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần thép Nam Kim (Nhà máy thép Nam Kim 2) trong khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khoảng 5h40, khi các công nhân đang làm việc tại khâu nấu kẽm thì có một tiếng nổ lớn làm văng chảo chứa dung dịch kẽm. Các công nhân bỏ chạy nhưng một số người vẫn bị bỏng.Anh Nuôi cùng bốn thuyền viên thả 3 con cá heo về biển. Sau khoảng 30 phút, có 2 con bị chết trôi dạt vào bờ được người dân và chính quyền xã Thịnh Lộc chôn cất. (Xem chi tiết) Bệnh nhân Tống Anh D. (58 tuổi, trú tại Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhập viện sáng 12/3 trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhân đã được lọc máu thải độc, đặt nội khí quản, thở máy, điều trị tích cực. Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng (hàm lượng methanol lên tới gần 150mg/dL) nên dù dã được cấp cứu kịp thời nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê sâu. Kết quả chụp MRI não cho thấy não bị tổn thương nặng và bị xuất huyết 2 bên. Do tiên lượng xấu, không có khả năng hồi phục nên chiều 13/3, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. (Xem chi tiết)

Vào thời điểm này, khi đang ngủ thì nghe tiếng đổ ầm lớn và mất điện nên người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Sau đó, họ thấy một chiếc xe cẩu hơn 50 tấn đã bị lật ngang, đè vào 2 căn nhà kinh doanh vật tư nông nghiệp gần chân cần Hòa Lợi. Vụ tai nạn làm nhà 2 hộ dân bị hư hỏng nặng đứt dây điện, rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do việc di chuyển chiếc xe cẩu này lên xe rơ moóc để chở đi nơi khác. Trong lúc di chuyển lên đã mất thăng bằng và ngã ngang.Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Sơn (SN 2015) ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình. Bé Sơn là con thứ hai của anh Phan Thành Danh và chị Nguyễn Thị Lùng. Do gia cảnh khó khăn nên vợ chồng anh Danh, chị Lùng gửi 2 con ở nhà cho ông bà ngoại trông giữ để đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Vào khoảng thời gian trên, bé bị rơi xuống ao sau nhà. Khi không thấy cháu Sơn, gia đình tri hô và chia nhau tìm kiếm. Trong đêm, thi thể cháu Sơn đã được tìm thấy trong trạng thái nổi bồng bềnh trên mặt nước ao. (Xem chi tiết)

Sẵn sàng ứng phó với cơn bão tuyết lớn Stella đổ bộ vào miền Đông Bắc nước Mỹ, ngày 13/3, chính quyền các bang New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia (NWS), bão Stella sẽ hoạt động mạnh nhất vào sáng ngày 14/3 (theo giờ địa phương) với sức gió lên đến 96km/h, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức - 2,5 độ C và lượng tuyết rơi được dự báo sẽ từ 41-61cm. Các nhà khí tượng học đánh giá đây sẽ là cơn bão tồi tệ nhất trong mùa Đông năm nay tại Mỹ.

Ông Hwang được dẫn lời nhấn mạnh: “Quân đội phải đảm bảo thế phòng thủ vững chắc bằng cách tăng cường cảnh giác răn đe Triều Tiên thực hiện các hành động khiêu khích liều lĩnh dựa trên sự đánh giá sai lầm về tình hình trong nước của chúng ta... Các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là hoạt động phòng vệ nhằm răn đe hành động khiêu khích của Triều Tiên và đã đóng vai trò sống còn trong việc bảo vệ hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á."Trận động đất xảy ra vào lúc 20h49 giờ địa phương, tâm chấn nằm ở vị trí cách Yangon 35,4 km về phía Tây Bắc và thành phố Taikkyi 8,04 km về phía Tây Nam. Theo các cư dân địa phương, họ còn cảm nhận được 20 dư chấn sau trận động đất này.