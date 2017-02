TPO - Ngày 24/2, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết một trong hai nữ nghi can giết hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng bị ảnh hưởng do chất độc thần kinh VX, loại chất độc được sử dụng để giết hại ông Kim Jong-nam.

Khoảnh khắc ông Kim Jong-nam bị hai nữ nghi phạm giết hại.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, chiều và đêm 23/2, một đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc tràn xuống, gây mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 3, giật cấp 4-5, trời chuyển lạnh, sau trở rét đột ngột. Lúc 7 giờ ngày 24/2, các Trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất các nơi như sau: tại thành phố Lào Cai là 16 độ C, Phố Ràng (Bảo Yên) rét đậm 14,2 độ C. Vùng núi Bắc Hà chuyển rét hại 10,8 độ C; thị trấn Sa Pa 8,7 độ C. Ngày và đêm 24/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp hơn. Rét đậm nặng bao phủ các vùng núi Lào Cai, vùng cao trời rét hại rất sâu. Đợt rét này khả năng còn kéo dài khoảng 5-6 ngày tới.

Trao đổi về vấn đề trên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Hiện đang trong giai đoạn làm quy trình kỷ luật ông Võ Kim Cự nên "chưa biết hình thức kỷ luật cụ thể ra sao". “Cần đợi kết luận cụ thể để xem mức độ thế nào. Căn cứ vào đó, Ban Công tác đại biểu mới xem xét, đề xuất”. (Xem chi tiết)

Cựu đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Minh Phương sẽ trở lại CLB Long An- đội bóng anh từng gắn bó trong sự nghiệp thi đấu, để đảm nhiệm vai trò HLV, thay thế nhà cầm quân Ngô Quang Sang đang thụ án kỷ luật. Theo kế hoạch, HLV Minh Phương sẽ ký hợp đồng với CLB Long An vào chiều mai (24/2). (Xem chi tiết)

Thời điểm đó, một xe đạp điện chở hai người khi lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đã bất ngờ va chạm với xe trộn bê tông đi cùng chiều. Cú va chạm khiến hai người trên xe đạp điện thương vong, trong đó một nữ sinh (đang học lớp 12) tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết) Vụ việc khiến 10 người thương vong, trong đó tài xế Kim Văn Trí tử vong trên đường cấp cứu; 9 nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện đa khoa Năm Căn, bệnh viện Cà Mau. Theo một số nhân chứng, hai xe gặp nạn là ô tô 16 chỗ và ô tô 7 chỗ. Nguyên nhân ban đầu được cho là, chiếc xe 16 chỗ do tránh một phương tiện đang đậu, nên lấn làn và đâm trực diện vào chiếc xe 7 chỗ. Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Vào thời điểm gặp sự cố, tàu QN 6091 của Công ty TNHH Phượng Hiến, chở theo 47 du khách, trong đó có 45 du khách nước ngoài. Rất may sự cố bục nước được thuyền trưởng phát hiện sớm nên đã có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu.