Từ 7 giờ sáng nay (29/12), 20 xe buýt BRT xuất bến, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều đoạn đường từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa ùn tắc. Điểm tắc nghẽn nhất phải kể đến đoạn nhà chờ Tố Hữu - Khuất Duy Tiến. Đáng chú ý, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng nhiều xe máy, ô tô vẫn tạt đầu, không nhường đường cho BRT, thậm chí còn chạy thẳng vào làn đường dành cho BRT. (Xem chi tiết)

Sáng 29/12, thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân, đưa xe cơ giới chuyên dụng hiện đại vào phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đồng thời tổ chức tiếp nhận 12 xe quét, hút bụi chuyên dùng Hako City master 1600 trị giá hơn 20 tỷ đồng do tập đoàn Tân Hoàng Minh bàn giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Đây là thiết bị chuyên dụng hiện đại dùng trong đô thị được nhập khẩu từ Đức có năng suất hàng đầu thế giới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 28/12 đã gọi điện cho người kế nhiệm Donald Trump. Cuộc điện đàm này được mô tả là một cuộc tranh luận tích cực trong bối cảnh hai bên bắt đầu căng thẳng về vấn đề Israel và việc chuyển giao quyền lực. Một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết: "Cuộc điện đàm ngày hôm nay, giống như các cuộc điện đàm khác từ sau cuộc bầu cử, mang tính tích cực và tập trung vào việc tiếp tục tiến hành việc chuyển giao quyền lực hiệu quả và suôn sẻ. Tổng thống (Obama) và Tổng thống đắc cử (Trump) đã cam kết giữ liên lạc trong vài tuần tới.”

Tờ Washington Post đưa tin, Nhà Trắng sắp sửa tuyên bố biện pháp trừng phạt Nga trước nghi vấn nước này đã hành động can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ vừa qua. Washington Post dẫn nguồn các quan chức Mỹ giấu tên cho hay một loạt biện pháp trừng phạt đã được đề ra, bao gồm “cấm vận kinh tế và khiển trách ngoại giao”.

Chính phủ Philippines ngày 29/12 cho biết vụ nổ tại một trận thi đấu đấm bốc ở thị trấn Hilongos, tỉnh Leyte miền Trung nước này, sáng cùng ngày là do đánh bom được kích hoạt từ xa bằng điện thoại di động. Người phát ngôn quân đội cho biết số người bị thương được cập nhật mới nhất là 33 người. Không có người chết. Đây là vụ tấn công thứ hai trong chưa đầy một tuần qua tại một nơi công cộng. Cảnh sát hiện chưa xác định nghi can nào, và chưa có tổ chức hay các nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

