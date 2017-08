Bản tin 14H: Phóng viên Nga bị bắt cóc tại Ukraine

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay (31/8), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào biển Đông, lúc 7h áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon khoảng 130 km phía tây bắc, sức gió mạnh nhất 60 km/h (cấp 7). Di chuyển chậm hướng tây bắc, vận tốc 5 km mỗi giờ. Đến ngày 1/9, nó cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 580 km phía đông nam, sức gió mạnh nhất 75 km mỗi giờ (cấp 8). Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số tám trong năm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 30/8 đã có văn bản chỉ đạo UBND TP Cần Thơ nghiêm túc, kiểm điểm, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Thường trực UBND TP và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng trong khi đang đi học ở Nhật Bản, không có hồ sơ đảng viên, không thẩm định hồ sơ cán bộ công chức, vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ… Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo UBND TP Cần Thơ thu hồi và hủy bỏ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng. Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Nguyễn Hoàng Ba cho biết vẫn chưa nhận được văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. "Khi nhận được văn bản và có chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ thì Sở Nội vụ sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong vụ việc này", ông Ba nói.

Chiều 31/8, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân để điều tra vụ phát hiện xác nam thanh niên khoảng 25 tuổi chứa trong bao ni lông ở chung cư này. Theo thông tin ban đầu, 9h sáng cùng ngày, nhóm công nhân vệ sinh đi xe tải đến thu gom rác tại khu chung cư Lê Thành, đường Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân. Một nữ công nhân có khiêng 1 bao rác, loại bao ni lông màu đen lên xe, nhưng do thấy nặng nên mở ra kiểm tra. Người này đã hốt hoảng khi phát hiện bên trong là xác người. (Xem chi tiết)

Đêm 30/8, tại khu vực trước cửa một quán bar nằm trên phố Mã Mây (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên gây náo loạn cả khu phố. Các đối tượng dùng ghế nhựa, chai bia, gậy… lao vào đánh nhau. Tại hiện trường, nhiều ghế nhựa và vỏ chai ngổn ngang trên đường. Vụ xô xát khiến một số người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Các đối tượng dùng ghế nhựa, chai bia, gậy… lao vào đánh nhau. Tại hiện trường, nhiều ghế nhựa và vỏ chai ngổn ngang trên đường. Vụ xô xát khiến một số người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)

Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả diễn đàn “Quân đội 2017”, Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov cho biết “Chúng tôi đã tung vào thực tế chiến đấu tại chiến trường Syria hơn 600 mẫu trang thiết bị quân sự hiện đại”. Thứ trưởng Quốc phòng Nga đề cập tới sự xuất hiện của hàng loạt máy bay chiến đấu hiện đại của Nga như tiêm kích đa năng Su-35, cường kích – ném bom Su-34 và cường kích Su-24 và Su-25 được trang bị các tổ hợp SVP-24 mới, cho phép sử dụng các đạn dược không điều khiển một cách hiệu quả. Ngoài ra, trong hoạt động quân sự tại Syria, Nga cũng lần đầu tiên thử nghiệm trong điều kiện thực tế chiến đấu các tên lửa hành trình như Kalibr, được phóng từ tàu ngầm, hay các tổ hợp tác chiến điện tử, các mẫu vũ khí hạng nhẹ và xe bọc thép mới.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov cho biết, không quân Nga dự kiến tiếp nhận lô máy bay chiến đấu thế hệ năm Su-57 đầu tiên vào năm 2018. Theo giới phân tích, việc trang bị Su-57 sẽ là bước tiến quân sự lớn của Nga trong nhiều năm trở lại đây, phá vỡ thế độc quyền công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ hiện nay.

Theo một phóng sự truyền hình của CNN (Mỹ), trong khi thế giới biết về cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên ngay sau khi nó diễn ra vào sáng thứ Ba (29/8), ở Bình Nhưỡng, người dân không hề biết gì cho đến khi thông báo chính thức được phát sóng trên truyền hình vào chiều thứ Tư (30/8). Hình ảnh từ phóng sự cho thấy, người Triều Tiên tập trung trước màn hình lớn ở quảng trường bên ngoài nhà ga xe lửa trung tâm thủ đô để theo dõi tin tức. Khi phát thanh viên Ri Chun Hee của Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (Chosun Chungang TV) đưa tin về vụ thử nghiệm, mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò.

Khoảng 40 người đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát khi một tòa nhà bị sập ở thành phố Mumbai của Ấn Độ trong sáng 31/8. Theo lực lượng cứu hộ, tòa nhà 4 tầng trên bị sập sau những đợt mưa lớn trút xuống thành phố này trong những ngày qua vốn đã khiến 10 người thiệt mạng. Đây là một tòa nhà nằm tại khu vực đông dân cư Bhendi Bazaar. Hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.

Ngày 30/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo khẳng định vụ bắt cóc và trục xuất nữ phóng viên Anna Kurbatova của Kênh truyền hình số 1 của Nga tại Ukraine là "hành động khiêu khích có chủ ý". Bộ Ngoại giao Nga hy vọng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các tổ chức quốc tế khác bảo vệ quyền lợi của các nhà báo tại Ukraine có phản ứng trước vụ việc của nhà báo Kurbatova. Trước đó cùng ngày, Kênh truyền hình số 1 đưa tin nhà báo Kurbatova đã bị một nhóm người không rõ danh tính bắt cóc tại Kiev, đưa vào ôtô và chở đi. Kênh truyền hình số 1 cho rằng nữ phóng viên này có thể bị các nhân viên Cơ quan An ninh Ukraine bắt giữ.

Phan Thiên