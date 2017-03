TPO - Liên quân do Mỹ cầm đầu chống lại lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/3 cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh phụ trách tuyên truyền của IS trong một cuộc không kích tại thị trấn Al-Qaim ở phía Tây Iraq hôm 25/3 vừa qua.

Một tay súng IS. (Nguồn: CBS News)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 31/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ đêm qua và sáng nay đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Chiều và đêm 31/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Trận mưa lớn sáng 31/3 đã làm một cây cổ thụ gãy đổ đè lên chiếc xe ôtô biển kiểm soát 30A-21278 đang đỗ dưới lòng đường Phan Huy Chú (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cây đổ không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần kính lái của chiếc xe bị hư hại nặng, phần đèn hậu của một chiếc xe bên cạnh cũng bị vỡ. Nhận đươc tin báo, lực lượng chức năng nhanhh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, cưa cắt cây đổ đưa vào lề đường.

Cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến một cây xà cừ cổ thụ trong khuôn viên trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) bật gốc, đổ rạp xuống sân trường sáng 31/3. Vụ việc khiến 4 học sinh bị thương, nhập viện. Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An Lê Mai Anh cho biết, trước khi bật gốc, cây xà cừ hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện sâu mục. (Xem chi tiết)

UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu di dời toàn bộ các du thuyền, nhà hàng nổi từ khu vực đường Nguyễn Đình Thi về khu vực Đầm Bẩy trước ngày 10/3. Tuy nhiên, đến ngày 31/3, vẫn còn 4 phương tiện chưa chịu di dời khỏi khu vực này, mặc dù cầu cảng đã bị phá dỡ. UBND quận Tây Hồ kiến nghị, cho phép cưỡng chế, phá dỡ tại chỗ các phương tiện trên. (Xem chi tiết)

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vừa vớt được một thi thể trôi dạt trên biển nghi là thuyền viên của tàu Hải Thành 26-con tàu bị tông chìm trên vùng biển Vũng Tàu. Theo đó, vào 8h54 cùng ngày, tàu SAR 413 trong quá trình tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên, đã vớt được một thi thể đang trôi dạt trên biển, cách vị trí tàu Hải Thành chìm khoảng 3 hải lý. Mặc dù gương mặt của nạn nhân bị biến dạng nhưng theo nhận dạng bước đầu của người thân và sỹ quan boong Hoàng Tiến Khôi, thi thể nạn nhân là thợ máy N.V.Q (quê ở Hải Dương). Anh Q. là một trong 5 thuyền viên có mặt trên boong vào thời điểm tàu Hải Thành 26 bị tông chìm. (Xem chi tiết)

Khoảng 2 giờ ngày 31/3, trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), xe container kéo theo rơ moóc do Lê Đức điều khiển hướng từ TP HCM đi thị xã Phước Long, do trời tối khó quan sát, lái xe lại không quen đường đã bất ngờ mất lái đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường. Cú đâm quá mạnh khiến hơn 20 mét dải phân cách bay sang một bên đường, xe container cùng hàng chục tấn điều trên xe bị lật ngang giữa đường, kéo lê hàng chục mét. Lái xe chỉ bị thương nhẹ, đầu xe container bị dập nát.

Ngày 30/3, Lầu Năm Góc cho biết Nhà Trắng đã trao quyền hạn lớn hơn cho quân đội Mỹ để tăng cường các cuộc không kích tại Somalia nhằm vào al-Shabaab - lực lượng phiến quân Hồi giáo có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nói rằng Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn yêu cầu của Lầu Năm Góc "bổ sung hỏa lực chính xác nhằm hỗ trợ Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM) và các chiến dịch của lực lượng an ninh Somalia...

Liên quân do Mỹ cầm đầu chống lại lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/3 cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh phụ trách tuyên truyền của IS trong một cuộc không kích tại thị trấn Al-Qaim ở phía Tây Iraq hôm 25/3 vừa qua. Người phát ngôn của liên quân có trụ sở tại thủ đô Baghdad của Iraq, Đại tá Joseph Scrocca, cho biết tên Ibrahim Al-Ansari là một thủ lĩnh quan trọng của IS. Nhiệm vụ của tên này là nỗ lực tuyên truyền để tuyển dụng các chiến binh người nước ngoài và khuyến khích các cuộc tấn công khủng bố tại các nước phương Tây.

Hàn Quốc ngày 31/3 đã mạnh mẽ lên án việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima, đồng thời đòi Nhật Bản rút lại tuyên bố này ngay lập tức. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng nếu Nhật Bản lại thúc đẩy tuyên bố chủ quyền trên trong loạt sách giáo khoa mới thì các thế hệ kế tiếp của họ sẽ phải học những phần lịch sử sai trái.