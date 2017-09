Bản tin 14H: Tổng thư ký LHQ lo ngại về tên lửa, hạt nhân Triều Tiên

Khoảng 1h sáng 10/9, tại khu neo đậu tàu cá Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xảy ra vụ hoả hoạn lớn, thiêu rụi hoàn toàn hai tàu cá. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng bốn tỷ đồng. Nhiều người kể lại đang ngủ bỗng nghe tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy ra khu neo đậu tàu cá thì thấy hai chiếc tàu bốc lửa dữ dội. Phòng cảnh sát chữa cháy công an tỉnh Quảng Trị điều bốn xe chữa cháy, cùng 32 chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng biên phòng Cửa Việt dập lửa. Sau ba tiếng, ngọn lửa cơ bản được khống chế. (Xem chi tiết)

UBND TP HCM vừa thống nhất dừng triển khai tuyến BRT đầu tiên trên đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ) với tổng số vốn khoảng 144 triệu USD. Động thái này dựa trên nghiên cứu của Sở Giao thông Vận tải về tính khả thi và hiệu quả của tuyến buýt nhanh. Theo Sở, lượng khách năm đầu tiên chỉ khoảng 17.700 người một ngày, không giống như dự báo trước đây là hơn 24.700 người. Sản lượng hơn không nhiều so với các tuyến buýt thường hiện nay, thậm chí thấp hơn một số tuyến, trong khi kinh phí đầu tư BRT rất lớn. Nếu mở tuyến buýt chất lượng cao, thành phố không cần đầu tư hệ thống giao thông thông minh, cải tạo làn dành riêng suốt tuyến, thiết bị soát vé, nhà chờ, kết cấu hạ tầng, đầu tư phương tiện BRT… Ngoài ra, còn thực hiện được dự án, tranh thủ nguồn vốn ODA, tránh được rủi ro.

Khi đang cùng tàu QT 94899 TS do ông Hoàng Hải (khu phố 5, thị trấn Cửa Việt tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Đà Nẵng 150 hải lý về hướng Bắc, thuyền viên tên Bùi Đình Linh (27 tuổi) không may ngã vào tời rồi bị cuốn gãy 2 tay, chân và xương đùi phải. Nạn nhân bị mất máu nhiều, mê man bất tỉnh trên biển. Ngay lập tức, tàu cá thông báo cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để nhờ trợ giúp. (Xem chi tiết)

Ngày 9/9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang lập hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính tại cơ sở Karaoke Thiên Tình Nghĩa (tọa lạc phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Theo cơ quan Công an, cách đây hơn một ngày, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ “đột kích” kiểm tra cơ sở trên. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện cơ sở kinh doanh này có 13 phòng với tổng số 28 tiếp viên nữ ăn mặc mát mẻ đang phục vụ cho khách người nước ngoài. Ngoài số nhân viên đang phục vụ kể trên, tại phòng chờ dành cho tiếp viên nữ có đến 85 tiếp viên nữ đang sẵn sàng phục vụ khi khách có yêu cầu. Qua kiểm tra số khách người nước ngoài tại đây, có 71 người không xuất trình được hộ chiếu thị thực. Qua kiểm tra nhanh chất ma tuý, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 15 tiếp viên dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Kiên Giang vừa tạm giam Lâm Chấn Hiệp (36 tuổi) cùng năm người khác ở huyện Châu Thành (An Giang) về hành vi Giết người. Các nghi phạm bị cáo buộc sát hại hai công nhân hồi đầu tháng 9. Theo điều tra, nhóm Chấn Hiệp và anh Hà Minh Hiệp (21 tuổi), Nguyễn Du Dương (18 tuổi) cùng ra Phú Quốc làm công nhân nhiều tháng nay. Trước khi xảy ra án mạng, Minh Hiệp và Dương đi cùng xe máy với bạn, bị CSGT giữ xe. Hai công nhân nhờ nhóm Chấn Hiệp chở về nhưng bị chửi nên xảy ra cự cãi. Tối 1/9, hai bên gặp nhau ở xã Dương Tơ nói chuyện. Trong cuộc xô xát, Chấn Hiệp và 5 đồng phạm đoạt mạng hai đồng nghiệp.

Nhằm tôn vinh các nhà khoa học hạt nhân cùng những quan chức quân sự và quan chức đảng khác có đóng góp cho vụ thử bom nhiệt hạch hồi đầu tháng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một buổi tiệc quy mô với nhiều màn biểu diễn nghệ thuật, theo KCNA. Ông Kim còn đích thân chụp ảnh với các quan chức. Tuy nhiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên không tiết lộ thời gian diễn ra sự kiện. Những bức ảnh do KCNA công bố hôm nay cho thấy ông Kim tươi cười xuất hiện tại Rạp hát Nhân dân bên cạnh hai nhà khoa học nổi tiếng: Ông Ri Hong Sop, người đứng đầu Viện Vũ khí Hạt nhân Triều Tiên, và ông Hong Sung Mu, phó trưởng ban công nghiệp đạn dược thuộc đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định tình hình căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều năm qua, khiến ông quan ngại sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn trên báo Le Journal du Dimanche của Pháp số ra ngày 10/9, ông Guterres khẳng định vấn đề then chốt hiện nay là buộc Triều Tiên ngừng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân cũng như tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự đoàn kết trong HĐBA LHQ bằng mọi giá, bởi đây là công cụ duy nhất có thể triển khai một sáng kiến ngoại giao với cơ may thành công.

Liên quan đến cáo buộc máy bay của Không lực Mỹ giúp hơn 20 chỉ huy IS trốn khỏi Deir ez-Zor, một cựu sĩ quan cho biết, những tướng IS được sơ tán theo quyết định của tình báo và quân đội, đi ngược lại với mong muốn của Tổng thống Donald Trump. (Xem chi tiết)

Các đơn vị này có trách nhiệm báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội nội dung sự việc trước ngày 15/9/2017. (Xem chi tiết)

